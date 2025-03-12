Kanada Merkez Bankası Faizi T düşürdü

Kanada Merkez Bankası (BoC), politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 2,75'e çekti.

BoC'den para politikası kararlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Politika faizinin 25 baz puan düşürülerek yüzde 2,75'e indirildiği belirtilen açıklamada, ekonomik görünümün hızla değişen politika ortamı nedeniyle alışılmadık derecede yüksek belirsizliğe maruz kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Artan ticari gerilimler ve ABD tarafından uygulanan tarifeler, Kanada'da ekonomik faaliyetlerin hızını yavaşlatacak ve enflasyonist baskıları artıracaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kanada ekonomisinin büyümesinin 2025'in ilk çeyreğinde "ticaret çatışmasının" etkisiyle yavaşlamasının beklendiği belirtilen açıklamada, son anketlerin tüketici güveninde keskin bir düşüşe ve şirketlerin yatırımlarını ertelemesi veya iptal etmesi nedeniyle iş harcamalarındaki yavaşlamaya işaret ettiği ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin sürekli değişen tarife tehditlerinin yarattığı yaygın belirsizliğin tüketicilerin harcama planları ile işletmelerin işe alım ve yatırım planlarını sınırladığı aktarıldı.

Para politikasının bir ticaret savaşının etkilerini telafi edemeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapabileceği ve yapması gereken şey, yüksek fiyatların devam eden enflasyona yol açmamasını sağlamaktır. Yönetim Kurulu, hem daha zayıf bir ekonominin enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskılarının hem de daha yüksek maliyetlerin enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskılarının zamanlamasını ve gücünü dikkatle değerlendirecektir. Kurul, ayrıca enflasyon beklentilerini de yakından izleyecektir."