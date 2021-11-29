Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 artışla 730,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.180,00 lira, Cumhuriyet altını 4,831,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 1,22 yükselişle 730,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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