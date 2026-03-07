Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları - Son Dakika
Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları

07.03.2026 11:18
Kapalıçarşı'daki altın ve döviz fiyatlarında haftalık değişim oranları açıklandı.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL




Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.002,007.384,007.202,00-2,4619,99
Cumhuriyet40.464,0049.723,0048.503,40-2,4519,87
ABD Doları42,809043,959044,06200,232,93
Avro50,232051,880050,9710-1,751,47
İngiliz Sterlini57,885059,142058,8500-0,491,67
İsviçre Frangı54,289057,105056,4350-1,173,95
(Sürecek)
Kaynak: AA

