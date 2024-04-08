Kara yollarında durum

Armağan Çağlayan'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın

Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesini paylaşan Armağan Çağlayan, 'Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin. Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesi' ifadelerini kullandı. Listenin ardından bir paylaşım daha yapan Çağlayan, 'Yalnız yanlış anlaşılmasın ben Ayvalık'a değil, içinde bulunduğumuz ekonomik duruma itiraz ettim. Ülkenin neresine giderseniz gidin aşağı yukarı aynı fiyatlar ve işletme sahiplerinin de yapacağı pek bir şey yok, maliyetler sebebiyle' dedi.