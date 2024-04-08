Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılacak.
TEM Otoyolu'nun Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırı-İzmit Doğu Kavşağı'nın muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Aydın- Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle Aydın-Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 30-33. kilometrelerinde Kızılcahamam istikametinde yürütülen servis yolu yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sürdürülüyor.
Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı) patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tokat- Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Elazığ- Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması sebebiyle bölünmüş Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Antalya- Korkuteli yolunun 0-1. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
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Kahramanmaraş'ın yaklaşık 500 yıllık tarihi kapalı çarşısında yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Tarihi çarşı, geçen yılki depremlerin ardından restore edilen bölümleriyle esnaf ve vatandaşları ağırlıyor. Vatandaşlar, 500 yıllık tarihi ile şehrin ticaretinin kalbinin attığı bu yerde bayram alışverişlerini yapıyor.
Afyonkarahisar'da 17-21 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan tarım, hayvancılık ve gıda fuarı için son hazırlıklar hızla tamamlanıyor. Fuar alanında güvenliğin sağlanması amacıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından incelemeler yapılarak tedbirler konuşuldu. Fuar koordinatörü Mehmet Abdioğluları, jandarma ve emniyet müdürlüğünün stant açarak çiftçilere bilgilendirme yapacağını belirtti. Türk Kızılay'ı Kan Bağışı Afyonkarahisar Merkezi Müdürü Dr. Kubilay Akman da fuar alanında stant açarak sektöre destek verdi.
Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ve Türkiye'deki sağlık turizminin artmasıyla birlikte İngilizlerin Türkiye'ye gelip estetik ameliyat yaptırma sayısı artıyor. İngiltere'nin The Sun gazetesi, bir Türk şirketin düzenlediği tanıtım etkinliğine katılarak Türk doktorla görüşen bir kadının ameliyat öncesi görüntülerini gizlice kaydetti.
Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesini paylaşan Armağan Çağlayan, 'Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin. Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesi' ifadelerini kullandı. Listenin ardından bir paylaşım daha yapan Çağlayan, 'Yalnız yanlış anlaşılmasın ben Ayvalık'a değil, içinde bulunduğumuz ekonomik duruma itiraz ettim. Ülkenin neresine giderseniz gidin aşağı yukarı aynı fiyatlar ve işletme sahiplerinin de yapacağı pek bir şey yok, maliyetler sebebiyle' dedi.
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