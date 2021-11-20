Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Adapazarı Karasu yolunun 35-38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya yönü trafiğe kapatılırken ulaşım, Karasu yönünden iki yönlü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Akıncı- Ankara kavşaklarındaki bağlantı yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TAG Otoyolu'nun 3-6. kilometreleri Misis-Yılankale kavşaklarındaki (Baklalı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım, Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Zigana Geçidi-Torul- Gümüşhane yolunun 6-20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sinop- Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Konya- Karaman Ayrımı- Belören yolunun 30-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bartın- Kurucaşile yolunun 45-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İnegöl-Domaniç-Tavşanlı yolunun 12. kilometresinde (Domaniç şehir geçişi) menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Şebinkarahisar-Suşehri yolunun 7-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.