Karabük\'te Kayıtlı Araç Sayısı 87 Bin 66

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'te kayıtlı araç sayısı 2026 yılı Nisan ayı itibariyle 87 bin 66 oldu.

TÜİK'in 2026 yılı Nisan ayına ilişkin açıkladığı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 182 bin 34 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Batı Karadeniz illerinden Karabük'te dönem sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 87 bin 66 olarak kayıtlara geçti.

Komşu illerden Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 2102 bin 48, Bartın'da ise 70 bin 555 oldu.

TÜİK verilerine göre Karabük'teki taşıtların 49 bin 55'ini otomobil, 10 bin 647'sini kamyonet, 3 bin 447'sini kamyon, 14 bin 420'sini motosiklet, bin 19'unu minibüs, 601'ini otobüs, 6 bin 903'ünü traktör ve 374'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - KARABÜK