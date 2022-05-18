Karabük'te kurulan tesiste 249 bin metreküp atık bertaraf edildi - Son Dakika
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Karabük'te kurulan tesiste 249 bin metreküp atık bertaraf edildi

18.05.2022 12:45
Karabük'te kurulan tesiste 249 bin metreküp atık bertaraf edildi

Karabük'te kurulan tesiste yaklaşık 249 bin metreküp katı atık bertaraf edildi.

Karabük'te kurulan tesiste yaklaşık 249 bin metreküp katı atık bertaraf edildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından (BAKKA) yapılan açıklamaya göre, kentte geri dönüşüm faaliyetlerinin kalıcı hale getirilmesi amacıyla hazırlanan "Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı" projesi tamamlandı.

Karabük Belediyesi, Karabük Üniversitesi ve Karabük Ticaret Odasından oluşan ortak çalışma grubuyla yürütülen projeyle geri dönüştürülemeyen, çevreye ve doğal hayata zarar veren plastik atıklardan piroliz yöntemiyle pirolitik yağ ve karbon siyahı gibi katma değerli ürünler elde edildi.

3,2 milyon lira bütçeyle hazırlanan ve BAKKA tarafından 2,3 milyon lira destek ödemesi yapılan proje kapsamında Karabük'teki işletmelere, 52 ilköğretim ve ortaöğretim okulunda öğrencilere, 30 mahallede ise mahalle sakinlerine toplamda 480 saatlik çevre bilinci ve atık yönetimi eğitimi verildi.

Proje uygulama döneminde kent genelinden ve çevre illerden gelen 249 bin 400 metreküp atık geri dönüşüme tabi tutularak 111 bin 420 litre pirolitik yağ elde edildi ve Karabük Belediyesinin yakacak olarak aldığı kömürden tasarruf sağlandı.

Karabük Belediyesi ve Karabük Üniversitesi iş birliğinde kurulan çevre laboratuvarında analiz ve test işlemleri yapılamaya başlandı. Tüm bu sonuçlar ile endüstriyel kirliliğin önlenmesi, sanayi alanlarında evsel ve endüstriyel atıkların bertarafı, atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilmesi, etkin atık yönetiminin gerçekleştirilmesi ve bu atıklardan ekonomik değeri yüksek ürünler elde edilmesi hedeflerine yönelik adımlar atıldı.

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Kaynak: AA

Batı Karadeniz, geri dönüşüm, Ticaret, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karabük'te kurulan tesiste 249 bin metreküp atık bertaraf edildi - Son Dakika


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