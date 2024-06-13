Karabük'te Mayıs Ayında 211 Konut Satıldı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük'te Mayıs ayında 159'u ikinci el satış olmak üzere 211 konut satıldı.

Türkiye genelinde 2024 yılı Mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldığının belirtildiği TÜİK'in verilerine göre, Karabük'te 159'u ikinci el satış olmak üzere 211 konut satıldı.

Bu yılki satışların 22'sinin ipotekli satış olarak gerçekleştiğinin ifade edildiği açıklamada, Zonguldak'ta 526, Bartın da ise 173 konutun satıldığı belirtildi. - KARABÜK