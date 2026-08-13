Karadeniz Arı Islah Projesi - Son Dakika
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Karadeniz Arı Islah Projesi

Karadeniz Arı Islah Projesi
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Karadeniz arı genotipinin verimliliği artırılıyor ve varroa parazitine karşı direnç sağlanıyor.

Karadeniz arı genotipinin verim özelliklerinin geliştirilmesi ve varroa parazitine karşı dirençli kolonilerin yetiştirilmesi amacıyla yürütülen ıslah projesi kapsamında gezginci arıcıların arılıklarında incelemelerde bulunuldu. Proje ile daha verimli ana arı üretimi hedefleniyor.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü ve Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde sürdürülen "Karadeniz Arı Genotipinin Verim ve Varroa Parazitine Direnç Yönünden Islahı" projesi ile kaliteli ana arı üretiminin artırılması ve elde edilen ana arıların arıcıların kullanımına sunulması hedefleniyor.

Proje kapsamında elde edilen üstün vasıflı ana arılar arıcılara dağıtılırken, arı kolonilerinin verim ve dayanıklılığının artırılması için çalışmalar yürütülüyor. Yaklaşık 8 yıldır devam eden projede, güçlü koloniler ve kaliteli ana arılarla sürdürülebilir arıcılığın geliştirilmesi amaçlanıyor.

"Yüksek bal verimi, kaliteli arı ırkıyla elde ediliyor"

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, projenin önemine değinerek, ildeki arıcıların büyük bölümünün gezginci arıcılık yaptığını söyledi. Çankırı, Yozgat ve Tokat'ta gezginci arıcıları ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinlediklerini belirten Ay, yüksek bal veriminin kaliteli arı ırklarıyla elde edildiğini ifade etti. Ay, "Bu kapsamda bu projede elde edilen üstün vasıflı ana arılar arı yetiştiricilerimize verilerek, verimlerinin daha iyi olması sağlanmaktadır. Islah projesi 8 yıldır devam etmektedir, bundan sonraki süreçte de gözlem ve araştırmalarımız devam edecektir" dedi.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu ise arıcılıkta ıslah çalışmalarının Türkiye ve dünyada önem verilen konular arasında yer aldığını belirterek, üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla ıslah programlarının uygulandığını söyledi.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi de 2018 yılında başlayan projenin devam ettiğini belirterek, çalışmalarla önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Islahın uzun soluklu bir çalışma olduğunu ifade eden Çiftçi, amaçlarının projenin sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu kaydetti.

"Hedefimiz daha verimli ana arı üretimi sağlamak"

Çiftçi, proje kapsamında üretilen ana arıların arıcılara dağıtıldığını ve bir bölümünün de satışının yapıldığını belirterek, "Arıcılarımızdan olumlu dönüşler alıyoruz, bu da bizi fazlasıyla memnun ediyor. Önemli olan projenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve arıcılarımız için daha verimli ana arıların üretimini sağlamak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Ziyaretlerde Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah Daire Başkanlığı Kanatlı ve Küçük Evcillerin Islahı Çalışma Grup Sorumlusu Dr. Seval Ünalan da yer aldı.

Kaynak: İHA

Karadeniz, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz Arı Islah Projesi - Son Dakika

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