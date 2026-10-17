Karadeniz'de palamut bolluğu fiyata yansıdı, Trabzon'da 5 tanesi 200 lira - Son Dakika
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Karadeniz'de palamut bolluğu fiyata yansıdı, Trabzon'da 5 tanesi 200 lira

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Karadeniz\'de palamut bolluğu fiyata yansıdı, Trabzon\'da 5 tanesi 200 lira
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Karadeniz'de bu sezon palamut bolluğu yaşanırken Trabzon'un Moloz mevkisindeki tezgahlarda 5 tanesi 200 liradan satılıyor. Uzmanlar ve kooperatifler uygun fiyatlı palamudun dondurucuda saklanmasını, tuzlanmasını veya salamura yapılmasını öneriyor.

DUYĞU AVUNDUK/ENES SANSAR - Karadeniz'de bu sezon yaşanan palamut bolluğu fiyatlara da yansırken, vatandaşlara uygun fiyatlı balığı stoklamaları öneriliyor.

Gece saatlerinde denize açılan balıkçıların ağlarını dolduran palamut, Trabzon'un Moloz mevkisindeki tezgahlarda 5 tanesi 200 liradan satışa sunuluyor.

Uygun fiyatı nedeniyle yoğun ilgi gören palamudu vatandaşlar, günlük tüketimin yanı sıra dondurucularda saklamak ve ilerleyen aylarda değerlendirmek amacıyla da satın alıyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Balıkçılık Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şahin, AA muhabirine, palamut avcılığında yaklaşık 2 yılda bir görülen bolluğun bu sezon da yaşandığını söyledi.

Palamudun hızlı büyüyen, üreme kapasitesi yüksek ve sürekli hareket halinde bir tür olduğunu belirten Şahin, "2 yılda bir olan pik seviyesini bu sene de gösterdi bize. Şu anda oldukça bol avcılığı yapılan bir türümüz." dedi.

"Bu sene dolaplarımıza stoklamak lazım"

Şahin, av sezonuna ilişkin resmi istatistiklerin gelecek yıl açıklanacağını ancak tezgahlardaki balık miktarı ve boylarının verimli bir sezona işaret ettiğini dile getirdi.

Palamut avcılığında gelecek yıl düşüş beklediklerini söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

"Seneye az olur. Bir sonraki sene fazla olmasını bekliyoruz. İki senede bir yüksek verim veren bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Zaten istatistik değerlerine baktığımızda görürsünüz. Bir sene var, bir sene yok. Örneğin geçen sene 1500 ton civarında avlanmış. Bir önceki sene 49 bin, yaklaşık 50 bin ton civarında avlanmış. Bu sene de herhalde 50 bin ton civarında bir şey verecek. Çünkü grafiksel onu gösteriyor. Seneye de olmayacak yani demek ki. Bu sene dolaplarımıza stoklamak lazım."

Avcılığın sürdürülebilirliği konusunda balıkçılara önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Şahin, "Bu konuda bizden ve devletten daha çok iş balıkçılara düşüyor. Balıkçılarımızın, kooperatiflerimizin bu işe el atması, bu konudaki düzenlemeleri kendilerinin yapması gerekiyor artık. Bizim balıkçılarımız gerçekten uzman, yani konularında çok becerikliler, çok yetenekliler ama bazı şeylerin de değiştiğinin farkına varmaları lazım." diye konuştu.

Palamudun işlenerek değerlendirilmesi önerisi

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu da 2002-2005 yıllarında benzer bir palamut bolluğu yaşandığını belirtti.

Palamudun göçmen bir balık olduğunu ifade eden Mutlu, avlanan balıkların dondurularak veya işlenerek değerlendirilmesinin hem tüketiciye hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Mutlu, ithal balık yerine yerli palamutun tüketilmesini önererek şunları kaydetti:

"Çünkü göç balığı gidecek. Geldi, buraya konakladı, biz de tutacağız, buzhanelere koyacağız. Belki orkinos çiftlikleri faydalanacak. Bugün ülkemize Norveç balığı giriyor. Girmesin kardeşim dövizimiz gitmesin dışarıya. Koyalım kenara palamudu. Yol kenarlarında satılan balık ekmek için yapalım palamutu hem protein değeri daha yüksek, daha fazla."

Vatandaşlara palamudu dondurarak veya salamura yaparak saklamalarını tavsiye eden Mutlu, "Vatandaş alsın dolabına koysun, tuzlasın, salamura yapsın, yani faydalansın. Dışarıdan parayla balık getirip 6-7 bin lira kutusuna vereceğine palamutu değerlendirelim. Palamutu işleyelim." ifadesini kullandı.

"Bu balığın tanesini 3 kişi rahatlıkla yer"

Moloz mevkisinde balıkçılık yapan Kadir Pınar da palamut bolluğunun satışlara olumlu yansıdığını söyledi.

Vatandaşların balığı kasalar halinde satın aldığını dile getiren Pınar, "Vatandaş kasa kasa alıp dolaplarına, dondurucularına atıyorlar. Alsınlar tuzlasınlar, dondurucularına atsınlar. Bu balığı daha bulamazlar, göç balığı bu en az 1-2 sene daha olmaz. Tahminize göre 1,5 ay daha bu bolluk gider ama belli de olmaz." diye konuştu.

Palamut satın almak için tezgahlardaki fiyatları inceleyen Aydın Olcay da fiyatların oldukça uygun olduğunu belirterek, "Bir tabak yemek alsan 300-400 lira. Bu balığın tanesini 3 kişi rahatlıkla yer. Palamutun fiyatının bu kadar düştüğünü ben ilk kez gördüm." dedi.

Zübeyde Şahiner de palamut bolluğundan memnun olduğunu, haftada birkaç gün balık tükettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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