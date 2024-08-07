Karadeniz Holding CEO'su Orhan Remzi Karadeniz, Seyşeller Cumhuriyeti'nin İstanbul Fahri Konsolosu olarak görevlendirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Karadeniz Holding CEO'su Orhan Remzi Karadeniz, Seyşeller Cumhuriyeti'nin İstanbul Fahri Konsolosu olarak görevlendirildi

Karadeniz Holding Üst Yöneticisi (CEO) Orhan Remzi Karadeniz, Seyşeller Cumhuriyeti'nin İstanbul Fahri Konsolosu olarak görevlendirildi. Seyşeller Cumhuriyeti ile Türkiye arasında diplomatik ve ticari ilişkileri güçlendirecek yeni bir adım atıldı. Fahri Konsolosluğun resmi açılışı, Seyşeller Cumhuriyeti Dışişleri ve Turizm Bakanı Sylvestre Radegonde'nin katılımıyla Karadeniz Holding'in genel merkezinde gerçekleştirildi.

07.08.2024 09:50
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Karadeniz Holding Üst Yöneticisi (CEO) Orhan Remzi Karadeniz, Seyşeller Cumhuriyeti'nin İstanbul Fahri Konsolosu olarak görevlendirildi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Seyşeller Cumhuriyeti ile Türkiye arasında diplomatik ve ticari ilişkileri güçlendirecek yeni bir adım atıldı. Fahri Konsolosluğun resmi açılışı, Seyşeller Cumhuriyeti Dışişleri ve Turizm Bakanı Sylvestre Radegonde'nin katılımıyla Karadeniz Holding'in genel merkezinde gerçekleştirildi.

Törene, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Türk Hava Yolları'nın üst düzey temsilcilerinin yanı sıra Karadeniz Holding Yönetim Kurulu üyeleri ve şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyşeller Cumhuriyeti Dışişleri ve Turizm Bakanı Radegonde, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, Türkiye ile Seyşeller arasındaki dostane ilişkileri daha da ileriye taşıyacak görevlendirmenin, iki ülkenin ticaret ve turizm alanlarındaki karşılıklı iş birliğinin artırılması bakımından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Radegonde, "Sayın Orhan Remzi Karadeniz'in, deneyimi ve vizyonuyla bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğine olan inancımız tam. Bu atama, sadece diplomatik bağlarımızı değil, aynı zamanda ticari ilişkilerimizi de güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Karadeniz Holding CEO'su Karadeniz ise, Seyşeller Cumhuriyeti'nin İstanbul Fahri Konsolosu olarak atanmış olmaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

Görevin Seyşeller Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki bağları güçlendirmek için büyük bir fırsat olduğunun altını çizen Karadeniz, "Bu fırsatı değerlendirerek Türkiye ile Seyşeller arasındaki ekonomik, kültürel ve turizm alanlarındaki iş birliğini daha da ileriye taşımak için çalışacağız. Seyşeller'in Türkiye'de büyükelçiliği bulunmadığı göz önünde alındığında, fahri konsolosluğumuz Seyşeller Cumhuriyeti'nin İstanbul'da temsil edilmesinde ve iki ülke arasında daha yakın bir bağ kurulmasında etkili olacaktır." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karadeniz Holding CEO'su Orhan Remzi Karadeniz, Seyşeller Cumhuriyeti'nin İstanbul Fahri Konsolosu olarak görevlendirildi - Son Dakika

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