Karaderili, Yalova'ya ikinci yatırımı yapıyor???

Karaderili Şirketler Grubu'nun Yalova'daki ikinci yatırımı olan Terma Garden, 40 milyon dolara mal olacak.

Karaderili Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket, Yalova'daki Terma City yatırımının ardından ikinci yatırımının müjdesini vererek yatırım çalışmalarına hız verdi.

Terma City'e gelen yoğun taleple Terma Garden projesine başlayan grup, bu yatırımla termal turizmindeki iddiasını taçlandırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, söz verdiği gibi ikinci yatırıma başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yatırımı erteleyen iş insanlarına sesleniyorum; yatırımı durdurmayın. Şimdi yatırım yapmazsanız ne zaman yapacaksınız? Bu tavsiyemizin gereğini önce kendimiz yaparak örnek olmak istedik. Yalova'da Terma City'nin yanındaki araziye yapılacak olan 40 milyon dolarlık yeni yatırıma başladık. Yeni otelimiz Terma Garden ile birlikte istihdam oranını yüzde 40 artıracağız. Yeni projeyle Yalova'ya yapılan yatırım miktarı 180 milyon dolardan 220 milyon dolara çıkacak. 7 ay önce başlanan Terma Garden otel inşaatını 2022'nin son çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz. Terma Garden otelimiz sadece iyileşmek için değil, yenilenmek için de dizayn ediliyor. Biz buna 'yeni nesil termal' diyoruz. Termal turizm, yatırımlarımızla kabuk değiştiriyor."

Terma Garden, 32 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olacak

Verilen bilgiye göre, termal otellerin de "lüks tatil" ve "ekonomik tatil" seçeneklerini birleştirerek sunabileceğini gösteren tesisler geliştiren Karaderili Şirketler Grubu, Kuşadası, Kütahya ve Yalova otelleri ile başladığı serüvenine Yalova Terma Garden ile devam ediyor.

"Yeni nesil termal" anlayışı ile hayata geçecek alkolsüz aile oteli Terma Garden, muhafazakar ailelerin yaşam tarzına uygun pek çok olanağı bir arada sunuyor.

32 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olan Terma Garden, toplamda 1+1, 2+1, 3+1 ve dubleks olmak üzere farklı oda seçeneklerinden oluşan, 174 metrekare ila 30 metrekare arasında değişen 432 daireden oluşuyor.

Rezidans ve 5 yıldızlı otel konseptini bir arada sunan Terma Garden'da, 16 bin metrekare yeşil alan ve 3 bin 400 metrekare kadın erkek ayrı ayrı hizmet veren SPA merkezi, kadınlara özel açık havuz, ailelere özel açık havuzlar, aquapark, Türk ve dünya mutfağından oluşan zengin menülü 750 kişilik restoran ve mimariye uygun toplam 80 ticari alan bulunuyor.

Terma Garden'da, market, kuaför, hediyelik eşya dükkanı, her ihtiyaca uygun butiklerin yer alacağı AVM de yer alıyor.

300 dönümlük ormana komşu olan Terma Garden, doğa ile iç içe vakit geçirilebilecek yürüyüş parkurları, spor alanları, çocuk parkı ve piknik alanları ile yeşile duyulan hasreti sona erdirmeyi hedefliyor.

Terma Garden'da 2 büyük yapay gölet, 19 aile locası, minik şelaleler, minik havuzlar, çocuk parkı, amfi tiyatro ve 106 araçlık bir otopark bulunuyor.