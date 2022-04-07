Karataş Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin kuruluş protokolü onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karataş Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin kuruluş protokolü onaylandı

07.04.2022 10:51
Karataş Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin kuruluş protokolü onaylandı

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yer seçimi kesinleştirilen Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) OSB'nin kuruluş protokolünün Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci tarafından onaylanarak tüzel kişilik kazandığını söyledi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yer seçimi kesinleştirilen Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) OSB'nin kuruluş protokolünün Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci tarafından onaylanarak tüzel kişilik kazandığını söyledi.

Karataş ilçesinde kurulan Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk müteşebbis heyet toplantısı, Vali Elban başkanlığında gerçekleştirildi.

Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesinin kurulma çalışmalarında gelinen aşamanın tüm detaylarıyla ele alındığı toplantıda Vali Elban, "Tarıma Dayalı İhtisas OSB ilimize yapılacak çok güzel bir yatırım. Türkiye'de ve Avrupa'da ilk defa gerçekleştirilecek olan bu projenin Adana'da, özellikle ilimizin su ürünleri ve balıkçılık potansiyeli yüksek bir ilçesi olan Karataş'ta kurulacak olması memnuniyet verici" dedi.

Vali Elban, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yer seçimi kesinleştirilen Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) OSB'nin kuruluş protokolünün Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci tarafından onaylanarak tüzel kişilik kazandığını belirtti.

Projenin Adana ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını söyleyen Vali Elban, Adana'nın her alanda gelişip kalkınması için hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Görüş alışverişiyle devam eden toplantıda, Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) OSB'de yapılması gereken iş ve işlemlerin süratle tamamlanması konusunda çalışmalara hız verilmesi kararlaştırıldı. - ADANA

YORUMLAR
500
Adana'da 383 bin metre asbestli boru değiştirildi Adana'da 383 bin metre asbestli boru değiştirildi Mersin, Adana ve Hatay'da denizlerde yasa dışı avlanan 5 kişiye ceza Mersin, Adana ve Hatay'da denizlerde yasa dışı avlanan 5 kişiye ceza

Karataş, Adana, OSB, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karataş Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin kuruluş protokolü onaylandı - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:32 Yengesinin elini ve ağzını koli bandıyla bantlayıp, bayıltana kadar dövdü: Altın bileziklerini çalıp kaçtı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
11:22 7 Nisan Perşembe günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:13 Watford'un sahiplerinden Başkan Ali Koç'a Ozan Tufan nasihati: Oynamayınca kilo alıyor, oynatın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:18:19. #1.11#
SON DAKİKA: Karataş Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin kuruluş protokolü onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement