KARDEMİR'den yılın 3'üncü çeyreğinde yaklaşık 2,14 milyar lira net kar

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), bu yılın 3'üncü çeyreğinde yaklaşık 2,14 milyar lira net kar elde etti.

Fabrikadan Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şirketin 2021 yılı 3'üncü çeyrek mali sonuçlarında 2 milyar 136 milyon 493 bin 809 lira net kara ulaştığı bildirildi.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi karın geçen yılın 3'üncü çeyreğine oranla yüzde 388 arttığı ve yaklaşık 3,15 milyar liraya ulaştığı kaydedilen açıklamada, satış gelirlerinin ise aynı döneme göre yüzde 94 artışla 10,05 milyar liranın üzerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada geçen yılın aynı dönemini 802,46 milyon lira net borç ile kapatan şirketin bu yılın ilk 9 ayında artıya geçerek 1,43 milyar lira net nakit rakamına ulaştığı da aktarıldı.

Dünya ekonomisi ve çelik piyasalarındaki dengesizliklere rağmen şirketin uyguladığı mali disiplin ve verimli üretim anlayışıyla çıkış performansını sürdürdüğünün kaydedildiği açıklamada son bir yıllık süreçte 2,23 milyar lira net nakit üreten şirketin yatırımlarına ara vermediği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin tek, bölgemizin ise sayılı demiryolu rayı ve tekeri üreticileri arasında olan şirketimiz, son yıllarda yapmış olduğu stratejik yatırımlarla katma değerli ürün miktarını arttırmıştır. Bunlarla birlikte gerek çevre gerekse de sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumsal refahın arttırılmasına da önemli katkılar sağlamıştır. Paylarının tamamı Borsa İstanbul'da işlem gören şirketimiz, elde ettiği ve istikrar yakaladığı kar oranları ile de piyasalara bir kez daha güven vermiştir. Başarılı finansal sonuçlar için tüm çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve sektör paydaşlarımıza teşekkür ederiz."