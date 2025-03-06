KARDEMİR ile AMSTED Rail Ortaklığı - Son Dakika
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Ekonomi

KARDEMİR ile AMSTED Rail Ortaklığı

KARDEMİR ile AMSTED Rail Ortaklığı

KARDEMİR, ABD'li AMSTED Rail ile demiryolu tekeri üretiminde işbirliği mutabakatı imzaladı.

06.03.2025 11:24
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş. demiryolu tekeri üreticisi olan ABD merkezli AMSTED Rail/USA ile işbirliği mutabakatı imzaladı

KARDEMİR demir çelik sektöründe ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yatırımlarla büyümeye devam ederken, küresel vizyon doğrultusunda uluslararası iş birliklerini de genişletmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede dünyanın en büyük entegre demiryolu ekipmanları ve sistemleri ile döküm demiryolu tekeri üreticisi olan ABD merkezli AMSTED Rail/USA ile 5 Mart 2025 tarihinde global pazarlar için stratejik iş birliği mutabakatı imzalandı.

Fabrikadan yapılan açıklamada, "Yerli ve milli üretim kapasitemizi güçlendirirken, uluslararası iş birliklerimizle sektördeki etkinliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu stratejik ortaklığın, hem şirketimize hem de ülkemiz sanayisine büyük katkılar sağlayacağına inanıyor, tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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