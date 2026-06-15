KARDEMİR İle MUGEM Projesine Vinç Üretimi - Son Dakika
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KARDEMİR İle MUGEM Projesine Vinç Üretimi

KARDEMİR İle MUGEM Projesine Vinç Üretimi
15.06.2026 17:20
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KARÇEL, Milli Uçak Gemisi Projesi kapsamında liman vincini üretecek ve modernize edecek.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bağlı ortaklığı KARÇEL A.Ş., savunma sanayisinin stratejik projeleri arasında yer alan Milli Uçak Gemisi (MUGEM) Projesi kapsamında liman vinci üretimi ve modernizasyonu gerçekleştirecek.

KARÇEL A.Ş. ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) arasında imzalanan sözleşme kapsamında, 30/5 ton kapasiteli yeni nesil bir liman vincinin üretimi yapılacak. Ayrıca 35 ton kapasiteli mevcut bir liman vincinin de modernizasyonu KARÇEL tarafından gerçekleştirilecek.

Türk Donanmasının en büyük savaş gemisi olması planlanan Milli Uçak Gemisi (MUGEM) Projesi kapsamında yürütülecek çalışmalarla, üretim ve lojistik süreçlerinin daha verimli, etkin ve kesintisiz şekilde sürdürülmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Yapısal çelik, ağır sanayi montajı ve vinç üretimi alanlarında önemli tecrübeye sahip olan KARÇEL A.Ş., bu projeyle birlikte savunma sanayisindeki rolünü daha da güçlendirmiş oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, nitelikli insan kaynağı, ileri üretim teknolojileri ve mühendislik altyapısıyla ağır sanayi ve vinç üretimindeki kabiliyetlerini sürekli geliştiren KARÇEL'in, önümüzdeki dönemde de bilgi birikimi ve üretim gücünü ülkeye değer katacak stratejik projelerde kullanmaya devam edeceği ifade edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KARDEMİR İle MUGEM Projesine Vinç Üretimi - Son Dakika

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