Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) tek ortağı olduğu 200 milyon lira sermayeli KARLİMTAŞ KARDEMİR Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Anonim Şirketi kuruldu.
Fabrikanın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "Şirketimizin yatırım planı kapsamında, yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermek ve yük taşımacılığı esaslı olmak üzere her türlü demir yolu, kara yolu, deniz yolu ve hava yolu taşımacılığı ile bu amaçlara matuf olmak veya bu hususlarla ilgili olmak kaydıyla ilave faaliyetlerde bulunmak maksadıyla şirketimizin tek ortağı olduğu, 200 milyon lira sermayeli, KARLİMTAŞ KARDEMİR Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Anonim Şirketi unvanında yeni bir şirket kurulmuştur." ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Ekonomi › KARDEMİR, KARLİMTAŞ Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Şirketi'ni kurdu - Son Dakika
Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı’na (Europol) göre 25 binden fazla üyesi olan 821 suç örgütü, Avrupa’nın güvenliği açısından büyük tehdit oluşturuyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha büyük bir zam yapıldığını duyurdu. Yeni zamlarla birlikte, BAT grubunun en ucuz sigarasının fiyatı 56 TL, en pahalı sigarasının fiyatı ise 72 TL oldu.
Muratlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi zincir marketler ve pastanelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat etiketi kontrolü, ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrolü ve hijyen gibi konular incelendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?