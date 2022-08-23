Yüksek rakımda ekilen yağlık ayçiçeğinden yüksek verim bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksek rakımda ekilen yağlık ayçiçeğinden yüksek verim bekleniyor

23.08.2022 11:46
Yüksek rakımda ekilen yağlık ayçiçeğinden yüksek verim bekleniyor

Kars'ın Selim, Arpaçay ve Akyaka ilçelerinde yüksek rakımda ekilen yağlık ayçiçeğinden iyi verim bekleniyor.

Kars'ın Selim, Arpaçay ve Akyaka ilçelerinde yüksek rakımda ekilen yağlık ayçiçeğinden iyi verim bekleniyor.

Valilik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin katkılarıyla yürütülen "Bitkisel Üretim Projeleri" kapsamında çiftçilere verilen tohum desteğiyle 2 bin 60 dekar alana ayçiçeği ekildi.

Çiftçiler, yaklaşık 2 bin rakımda ektikleri yağlık ayçiçeğinden bu sezon 400 ton verim bekliyor.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AA muhabirine, İl Özel İdaresi tarafından temin edilen tohumları toprakla buluşturduklarını söyledi.

"Kars'ın toprakları ayçiçeğiyle renklenecek"

Şimdilerde ayçiçeği tarlalarının renklendiğini ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Kars Ayçiçek ile Renkleniyor projemiz vardı, gerçekten rengarenk oldu ve bundan dolayı çok mutluyuz. Buradaki başarı çiftçilere aittir. Şimdi çok güzel gelişimler var. İnşallah beklediğimiz verime ulaşacağız. Bunlar yağlık ayçiçeği, inşallah ülkemizin hem yağ ihtiyacının karşılanmasına hem de vatandaşımızın ekonomik anlamda gelir sağlamasına önemli katkıları olacak. Bu sene yağlık ayçiçeği ekimi ve üretimimiz ilkti, sonraki yıllarda bu miktarı yükselteceğiz. İnşallah Kars'ın toprakları ayçiçeğiyle renklenecek."

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş da bu yıl 2 bin dekarın üzerindeki bir alanda yağlık ayçiçeği üretildiğini anlattı.

Gelecek yıl ekim alanının 15 bin dönüme çıkmasını beklediklerini belirten Ertaş, "Çiftçilerimiz, ektiği ayçiçeğiyle ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Hasada yaklaşık 2 ay var ama tarlalar güzel, herhangi bir hastalık yok ve gayet iyi gidiyor. Hasatta da inşallah istediğimiz gibi olur. Bu yıl yağışlar çok güzel gitti, çiftçilerimizin zarar etmeyeceği bir durum var." diye konuştu.

Çiftçi Zeki Demiral da geçen yıl çerezlik ayçiçeği ektiğini ve bu yıl ise yağlığa yöneldiğini söyleyerek, "Bizim topraklar çok verimlidir. Ayçiçeğini yüksek rakımda kara toprakta yetiştiriyoruz. Ürün yetişmesi gereken zamanda yetişiyor, zamanla ayçiçeği ekimini büyütmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, büyükbaş hayvan sürüsüne daldı: 18 hayvan telef oldu Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, büyükbaş hayvan sürüsüne daldı: 18 hayvan telef oldu Kars'ta kuruyan baraj gölü böyle görüntülendi Kars'ta kuruyan baraj gölü böyle görüntülendi
Kaynak: AA

Arpaçay, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüksek rakımda ekilen yağlık ayçiçeğinden yüksek verim bekleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:46 Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Civan Canova için düzenlenen törende Nursel Köse ve Nesrin Cavadzade gözyaşlarına hakim olamadı
11:42 Kepçeyi salıncak yapan işçilerin tehlikeli eğlencesi!
11:50 Sosyal konut projesinin detaylarını Bakan Murat Kurum anlattı: Asgari ücretliler ödeyebilecek
11:13 Seveni kadar sevmeyeni de çok! İşte zengin besin kaynağı yeşil mercimeğin faydaları...
11:13 Çöp evde bulunan şarkıcı Engür Kalender'in "Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi" sözlerine yalanlama: Eminim doğrudur, anahtar cebimde!
11:03 Sağlık Bakanı Koca tarih verip uyardı: 65 yaş üstü hatırlatma dozlarını yaptırmalı
10:57 Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarına vize vermeyen AB ve ABD'yi eleştirdi: Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapıyorlar
10:54 Güne yükselişle başlayan altının gramı 1.012 liradan satılıyor
10:54 Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu bir ailenin bebeği beyni kafatasının dışında doğdu
10:48 Emine Ün'den ölen annesi için hüzünlü paylaşım: Kalbimi acıtan, yüreğimi sızlatan gün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 12:10:04. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksek rakımda ekilen yağlık ayçiçeğinden yüksek verim bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement