Kars'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 49 Bin 397'yi Buldu - Son Dakika
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Ekonomi

Kars'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 49 Bin 397'yi Buldu

Kars\'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 49 Bin 397\'yi Buldu

Kars'ta Nisan ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 49 bin 397 oldu. Türkiye genelinde ise Nisan ayında 196 bin 309 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motosikletler trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,3'ünü oluşturdu.

22.05.2024 12:35
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Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 49 bin 397'yi buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilere göre; Kars'ta Nisan ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 49 bin 397, Ağrı'da 32 bin 644, Iğdır'da 32 bin 881 ve Ardahan'da Nisan ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 bin 110 oldu. Türkiye'de ise Nisan ayında 196 bin 309 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,3'ünü motosiklet, yüzde 32,9'unu otomobil, yüzde 7,1'ini kamyonet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,4 azaldı.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 3,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 43,0, otobüste yüzde 40,7, minibüste yüzde 30,9, kamyonette yüzde 29,1, otomobilde yüzde 27,1, traktörde yüzde 26,4 ve kamyonda yüzde 23,2 azaldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kars'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 49 Bin 397'yi Buldu - Son Dakika

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