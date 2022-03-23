Kaspersky Safe Kids, AV-TEST onaylı ebeveyn kontrol yazılımı sertifikası aldı - Son Dakika

Kaspersky Safe Kids'in 2021'deki performansı ile AV-TEST tarafından Android, Windows ve iOS kullanan cihazlarda çocukları korumak için gerekli kapsamlı özelliklere sahip olduğu kabul edildi.

Şirket açıklamasına göre, günümüzde çocuklar erken yaşlardan itibaren (yaklaşık 5 ila 9 yaşlarında) internete erişebilecekleri cihazlar kullanıyor. Ebeveynler, çocuklarının dijital deneyimini güvende tutmak için ebeveyn kontrolü uygulamalarına yöneliyor. Bu uygulamalar, çocukları webdeki uygunsuz içerikten korumaya, cihazlarda harcanan süreyi düzenlemeye ve teknolojik cihazlarında bir izleme uygulaması yüklüyse çocuğun fiziksel konumunu göstermeye yardımcı oluyor.

AV-TEST, Kaspersky Safe Kids'in özellikle yüksek düzeyde web sitesi korumasından bahsediyor. Kaspersky Safe Kids, Windows'ta uygunsuz olabilecek bağlantıların genel olarak yüzde 90'ını ve Android'de yüzde 85'ini engellemeyi başardı. Engellenen içerik kategorileri arasında en yüksek sonuç, bağlantıların yüzde 100'ünün Windows'ta algılandığı ve engellendiği "yetişkinlere uygun içerik"te alındı. Kaspersky Safe Kids, 15 dilde14 farklı kategorideki web sitelerini engelleyebiliyor.

Laboratuvar testleri ayrıca 2021'de aşırı engelleme algılama oranının önemli ölçüde azaldığını ortaya koydu. Windows için oran yüzde 6,7'ye (2020'de yüzde 9), Android'de yüzde 6'ya (2020'de yüzde 8) geriledi.

AV-TEST, Kaspersky Safe Kids'teki diğer özellikler arasında Uygulama Kontrolü'ne dikkati çekti. Bu özellik, ebeveynlerin uygulamaları Android ve Windows'ta kategoriye göre engellemesini sağlıyor. iOS cihazlarda bu seçenek, App Store'da ayarlanan yaş kriterlerini kullanarak çalışıyor. Örneğin, ebeveynler tüm sosyal medya uygulamalarına veya belirli bir uygulamaya erişimi sınırlayabiliyor ve çocukların kullanım süresini kısıtlayabiliyor.

Kapsamlı ve bilgilendirici raporlama özelliği

Teste göre, Kaspersky Safe Kids ayrıca, kapsamlı ve bilgilendirici raporlama özelliğine sahip. Raporlar ziyaret edilen web içeriğini veya ebeveyn kontrolü uygulamasından kaçma girişimi olup olmadığını vurgulamanın yanı sıra sosyal medyadaki ayrıntılı arama sonuçlarını ve etkinliği gösteriyor. Bu tür raporlar, ebeveynlerin çocuklarının dijital aktivitelerini etkili bir şekilde takip etmelerine, ayrıca, hobilerini ve ilgi alanlarını daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor.

AV-TEST'in bahsettiği diğer dikkate değer özellikler arasında çocuğun sadece uygun içeriğe çevrim içi olarak erişilebilmesini sağlayan arama motoru izleme özelliği, mobil aygıt coğrafi sınırlaması ve konum takibinin yanı sıra cihaz pil izleme ve düşük pil uyarıları ve dengeli miktarda cihaz kullanımını teşvik etmek için zaman ve program kısıtlamaları yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AV-Test Test Araştırma Direktörü David Walkiewicz, AV-TEST'in 2021'de Kaspersky Safe Kids'i 6'ncı kez test ettiğini belirterek, "Kaspersky'nin Ebeveyn Kontrolü, değerlendirildiği her yıl istikrarlı bir şekilde gelişiyor, yeni koruma özelliklerini genişletiyor ve mevcut olanlar iyileştiriyor. Çevrim dışı dünyada bazı güvenceler sağlamanın yanı sıra çocuklarının çevrim içi olmasına izin verme konusunda da güven veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Marina Titova da ebeveyn kontrolü uygulamalarının, yetişkinlerin uygunsuz içeriğe erişimi yönetmesine izin vererek çocuklar için güvenli bir çevrim içi deneyim sağlamaktan daha fazlasını yaptığını aktararak, "Bu tür uygulamalar sayesinde ebeveynler, çocuklarının cihazlarla olan ilişkisini uygun gördükleri şekilde kurgulayabiliyor ve belirli alışkanlıklar edinebiliyor. Kaspersky Safe Kids'in çocuklar ve cihazları için kapsamlı koruma araçları sağlamanın yanı sıra, web sitesi sınıflandırmasının sürekli artan kalitesiyle öne çıkmasından çok memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.