Kastamonu\'da Çeltik Hasadı Dualarla Başladı

Ekonomi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 2 bin 200 dekar alanda üretilen çeltik, dualarla hasat edilmeye başlandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çeltik hasadı başladı. Hanönü ilçesine bağlı 6 köyde yaklaşık 2 bin 200 dekar alanda üretimi yapılan çeltik hasadının başlaması sebebiyle iYenice köyü Aktepe mevkiinde hasat programı düzenlendi. Düzenlenen programda İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan tarafından yapılan duanın ardından hasat sezonu başladı. Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan ve Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, biçerdövere binerek hasadın bereketli olması temennisinde bulundu.

Programa Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı. - KASTAMONU