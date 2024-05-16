Kastamonu'da Dünya Çiftçiler Günü'nde Tarım Fuarı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Ekonomi

Kastamonu'da Dünya Çiftçiler Günü'nde Tarım Fuarı Yoğun İlgi Gördü

Kastamonu\'da Dünya Çiftçiler Günü\'nde Tarım Fuarı Yoğun İlgi Gördü

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde düzenlenen tarım fuarı, Dünya Çiftçiler Günü'nde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Fuarda yerel üreticilerin ürünleri sergilendi ve tarım teknolojileri tanıtıldı.

16.05.2024 15:27  Güncelleme: 15:29
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Dünya Çiftçiler Günü'nde gerçekleştirilen tarım fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Devrekani Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde tarım fuarı gerçekleştirildi. Fuara çiftçiler ile tarım sektörü temsilcileri yoğun katılım gösterdi. Devrekani'de bulunan Bıdık Çayırında gerçekleştirilen tarım fuarında konuşan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Özcan Gazioğlu, Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, çiftçilerin gününü kutladı. Açılışa Devrekani İlçe Emniyet Amiri Mekan Sivrikaya, Devrekani İlçe Jandarma Komutanı İsak Ağırman, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Altıkulaçoğlu, siyasi partilerin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclis Üyesi Akif Oruçoğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Sinan Tulum ile mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fuarda, yerel üreticilerin ürünlerini sergileme fırsatı bulduğu stantlar büyük ilgi gördü. Çeşitli tarım makineleri ve yenilikçi tarım teknolojileri de fuarda çiftçilere tanıtıldı. Katılımcılar, yeni teknolojiler hakkında detaylı bilgi alarak, tarımda verimliliği artırmanın yollarını öğrenme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca Kastamonu'nun yerel sanatçıları sahne alarak şarkılar seslendirdi.

Keyifli dakikaların yaşandığı fuarın sonunda çiftçilere tavuk ve hindi dağıtımı yapıldı.

Fuarın ardından konuşan Ziraat Odası Başkanı Uğur Kalafatoğlu, "Bu fuarda emeği geçen ve bu soğukta bizleri yalnız bırakmayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Devrekani Ziraat Odası olarak, tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, bereketli ve verimli bir tarım yılı dileriz" dedi.

Fuarın sonunda Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten ve Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, traktör kullanarak deneme sürüşü yaptı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da Dünya Çiftçiler Günü'nde Tarım Fuarı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Dünya Çiftçiler Günü'nde Tarım Fuarı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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