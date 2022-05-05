Kastamonu'da üreticilere 'meyve ağaçlarında budama ve aşılama' eğitimi verildi - Son Dakika
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Kastamonu'da üreticilere 'meyve ağaçlarında budama ve aşılama' eğitimi verildi

05.05.2022 13:43
Kastamonu'da üreticilere 'meyve ağaçlarında budama ve aşılama' eğitimi verildi

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere 'meyve ağaçlarında budama ve aşılama eğitimi' verildi.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere 'meyve ağaçlarında budama ve aşılama eğitimi' verildi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde 'meyve ağaçlarında budama ve aşılama eğitimi verildi. Eğitimler Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Bitkisel Üretim Şube Müdürü Ümit Uçar, İlçe Müdürü Özcan Gazioğlu ile Ziraat Mühendisi Yusuf Yalçın Kapı, Ziraat Yüksek Mühendisi Turhan Melek ve Ziraat Yüksek Mühendisi Ferhat Özgövercikli tarafından "Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama" eğitimi verildi. Katılımcıların ilgisinin yoğun olduğu eğitimde meyve bahçelerine gidilerek uygulamalı olarak meyve ağaçlarında budama ve aşılaması gerçekleştirildi.

Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özcan Gazioğlu, eğitimlerin devam edeceğini belirterek, "Sahip olduğumuz iklim, toprak ve su koşulları ile bereketli topraklarda ürün yetiştiriyoruz. Üreticilerimizin de bu ürünleri doğru yetiştirmesi adına Meyve Ağaçlarında budama ve aşılama eğitimini düzenledik. Çalışma arkadaşlarımıza bu eğitimi organize ettikleri için teşekkür ederim. Eğitimlerimize katılan tüm üreticilerimiz Budama ve aşılama hakkında bilgi sahibi oldular. Tarım kenti olan Devrekani bu tür eğitimlerimizi sürdürecek ve üreticimize katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu'da üreticilere 'meyve ağaçlarında budama ve aşılama' eğitimi verildi
Kastamonu'da üreticilere 'meyve ağaçlarında budama ve aşılama' eğitimi verildi
Kastamonu'da üreticilere 'meyve ağaçlarında budama ve aşılama' eğitimi verildi
Kastamonu'da üreticilere 'meyve ağaçlarında budama ve aşılama' eğitimi verildi
Kastamonu'da üreticilere 'meyve ağaçlarında budama ve aşılama' eğitimi verildi
Kastamonu'da üreticilere 'meyve ağaçlarında budama ve aşılama' eğitimi verildi
Kastamonu'da üreticilere 'meyve ağaçlarında budama ve aşılama' eğitimi verildi

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da üreticilere 'meyve ağaçlarında budama ve aşılama' eğitimi verildi - Son Dakika


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