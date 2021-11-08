Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042945 -1,65 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,049297 -0,62 TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu 1,146837 -0,19 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,070679 -1,05 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,130500 -0,79 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,152118 -0,49 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,868878 -0,46 Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu 1,070233 -0,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,093962 -0,89 Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon 0,998995 -0,78 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,357150 -0,65 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,432581 -0,64 Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon 1,130046 -0,59 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu 0,962918 -0,63 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

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