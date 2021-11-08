Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042945
|-1,65
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,049297
|-0,62
|TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
|1,146837
|-0,19
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,070679
|-1,05
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,130500
|-0,79
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,152118
|-0,49
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,868878
|-0,46
|Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu
|1,070233
|-0,36
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,093962
|-0,89
|Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon
|0,998995
|-0,78
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,357150
|-0,65
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,432581
|-0,64
|Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon
|1,130046
|-0,59
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu
|0,962918
|-0,63
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi