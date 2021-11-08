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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

08.11.2021 15:33
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042945-1,65Azimut PYŞ Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042945-1,65
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,049297-0,62
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu1,146837-0,19
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,070679-1,05
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,130500-0,79
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,152118-0,49
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,868878-0,46
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu1,070233-0,36
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,093962-0,89
Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon0,998995-0,78
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,357150-0,65
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,432581-0,64
Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon1,130046-0,59
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu0,962918-0,63
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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