En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,86 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,68 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018776 2,29 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,050741 1,86 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,038883 1,68 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,518407 1,63 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,108403 1,61 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,019308 1,25 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 17,920370 1,14 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,849230 1,14 Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) 1,011546 1,14 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,018424 1,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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