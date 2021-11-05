Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,57 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,92 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,86 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,049607 3,57 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,961362 2,92 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,173243 2,86 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,405493 2,62 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 5,968965 2,48 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,125675 2,42 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,147942 2,38 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 7,725503 2,38 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 19,885928 2,37 Inveo Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,123716 2,34 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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