Emine Erdoğan'ın sahip olduğu Togg'un parasını kim ödedi? İşte merakla beklenen sorunu yanıtı - Son Dakika
Üye Girişi

Emine Erdoğan'ın sahip olduğu Togg'un parasını kim ödedi? İşte merakla beklenen sorunu yanıtı

06.04.2023 12:26

Katıldığı canlı yayında Togg'un teslimat törenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan'a teslim edilen kırmızı Togg'un parasının eşi tarafından ödendiğini söyledi. Erdoğan, "Kırmızı araba tereddütsüz Emine Hanım'ın, parasını da o verdi. Diğeri ise makam aracımız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da geçtiğimiz günlerde ilk teslimatın gerçekleştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. "Anadolu" rengindeki "34 EE 2071" plakalı Togg T10X, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi. Togg'un plakalığına Cumhurbaşkanlığı forsu takıldığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam arabası olarak kullanacağı araç ise Gemlik rengi Togg oldu.

EMİNE ERDOĞAN ADINA TESCİL EDİLDİ

Plakası '34 EE 2071' olan otomobilin ruhsatı Emine Erdoğan adına tescillendi. Kendi adına tescillenen araçla ilgili konuşan Emine Erdoğan, "Arabanın da kullanımı çok rahat, yağ gibi akıyor, dönüşler keskin viraj alabiliyor, harika yani içinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu. Harika bir araç" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'a alınan Togg'un parasını kim ödedi? Merak edilen soru yanıt buldu

"PARASINI EMİNE HANIM ÖDEDİ"

Dün katıldığı canlı yayında teslimat törenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracı Emine Erdoğan'ın kendi parasıyla aldığını ifade etti. Erdoğan, şunları söyledi: "Kırmızı araba tereddütsüz Emine Hanım'ın, parasını da o verdi. Diğeri makam aracımız. Aracı Gemlik'te de kullanmıştım, konforu bugüne kadar makam aracım da dahil pek şahit olmadığım bir durum. Gerçekten çok çok konforu yüksek. Yani virajlardan tutunuz da yoldaki gidişler, tabii elektrikli oluşu filan, onlar da işi daha da huzurlu, rahat hale getiriyor. Yoğun şekilde de ülke genelinde istasyonlar kurulmaya devam ediyor. Eşim zaten bu araçtan çok çok memnun kaldı. O da çok huzurlu, rahat. Ayrıca tabii bizim diğer makam otomobili, o da gerçekten güzel, huzurlu. Ülkemize hayırlı olsun."

Emine Erdoğan'a alınan Togg'un parasını kim ödedi? Merak edilen soru yanıt buldu

"DEVRİN OTOMOBİLİNİ ÜRETMEK NASİP OLDU"

Teslimat töreninin ardından test sürüşü yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu heyecanı sizler nasıl duyuyorsanız hissediyorsanız biz de hissettik. Devrim otomobili meselesinin ne tür kargaşalara vesile olduğunu biliyorsunuz. Devrim otomobilinden sonra bize de devrin otomobilini üretmek nasip oldu. Sadece Türkiye yollarında değil, dünya yollarında da devrin otomobili Togg'u izleyeceğiz. Kırmızı olan bana ait değil, hanımefendiye ait. Azerbaycan'a gidecek, Özbekistan'a da gidecek. Hepsi güzel gidiyor. 177 bin başvuru oldu. Şu anda Gürcan Bey'ler üretim olarak yetiştirebilseler bu sayı 277 bin de olur, gider. Talipli çok. Bizden torpil isteyenler var. Biz torpil işlerine bakmayız." ifadelerini kullanmıştı.

Emine Erdoğan'a alınan Togg'un parasını kim ödedi? Merak edilen soru yanıt buldu
YORUMLAR
500
SAHTE SİTE İLE TOGG DOLANDIRICILIĞINA 3 TUTUKLAMA SAHTE SİTE İLE TOGG DOLANDIRICILIĞINA 3 TUTUKLAMA Başkentliler Togg'u yeni açılan merkezde deneyimliyor Başkentliler Togg'u yeni açılan merkezde deneyimliyor

TOGG, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emine Erdoğan'ın sahip olduğu Togg'un parasını kim ödedi? İşte merakla beklenen sorunu yanıtı - Son Dakika


Son Dakika
13:50 İstanbul Valiliği'nden CHP binasına saldırı iddiasıyla ilgili açıklama: Bir araçtan havaya ateş edildiği belirlendi
13:48 Mustafa Sarıgül'den kritik karar! 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekliyor
13:47 Sağlık Bakanlığı açıkladı: Son 5 ayda COVID-19 kaynaklı can kaybı 844
13:46 CHP'den teklif aldı mı? Muharrem İnce'den Fikri Sağlar'ın açıklamalarına cevap gecikmedi
13:20 CHP'den teklif geldi mi? Muharrem İnce'den Fikri Sağlar'ın açıklamalarına yanıt: İş işten geçmişti
13:18 Sağlık Bakanlığı: Son 5 ayda koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 844
13:13 Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek
13:02 A Milli Takım FIFA dünya kulüpleri sıralamasında bir basamak yükseldi! İşte 43. sıraya yerleşen Türkiye'nin puanı
12:56 A Milli Takım, dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43. sıraya yerleşti
12:57 İzmit'te korku dolu anlar! Başıboş köpek 14 yaşındaki kıza ve köpeğine saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2023 14:10:52. #1.12#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan'ın sahip olduğu Togg'un parasını kim ödedi? İşte merakla beklenen sorunu yanıtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement