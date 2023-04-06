Emine Erdoğan'ın sahip olduğu Togg'un parasını kim ödedi? İşte merakla beklenen sorunu yanıtı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da geçtiğimiz günlerde ilk teslimatın gerçekleştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. "Anadolu" rengindeki "34 EE 2071" plakalı Togg T10X, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi. Togg'un plakalığına Cumhurbaşkanlığı forsu takıldığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam arabası olarak kullanacağı araç ise Gemlik rengi Togg oldu.

EMİNE ERDOĞAN ADINA TESCİL EDİLDİ

Plakası '34 EE 2071' olan otomobilin ruhsatı Emine Erdoğan adına tescillendi. Kendi adına tescillenen araçla ilgili konuşan Emine Erdoğan, "Arabanın da kullanımı çok rahat, yağ gibi akıyor, dönüşler keskin viraj alabiliyor, harika yani içinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu. Harika bir araç" ifadelerini kullandı.

"PARASINI EMİNE HANIM ÖDEDİ"

Dün katıldığı canlı yayında teslimat törenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracı Emine Erdoğan'ın kendi parasıyla aldığını ifade etti. Erdoğan, şunları söyledi: "Kırmızı araba tereddütsüz Emine Hanım'ın, parasını da o verdi. Diğeri makam aracımız. Aracı Gemlik'te de kullanmıştım, konforu bugüne kadar makam aracım da dahil pek şahit olmadığım bir durum. Gerçekten çok çok konforu yüksek. Yani virajlardan tutunuz da yoldaki gidişler, tabii elektrikli oluşu filan, onlar da işi daha da huzurlu, rahat hale getiriyor. Yoğun şekilde de ülke genelinde istasyonlar kurulmaya devam ediyor. Eşim zaten bu araçtan çok çok memnun kaldı. O da çok huzurlu, rahat. Ayrıca tabii bizim diğer makam otomobili, o da gerçekten güzel, huzurlu. Ülkemize hayırlı olsun."

"DEVRİN OTOMOBİLİNİ ÜRETMEK NASİP OLDU"

Teslimat töreninin ardından test sürüşü yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu heyecanı sizler nasıl duyuyorsanız hissediyorsanız biz de hissettik. Devrim otomobili meselesinin ne tür kargaşalara vesile olduğunu biliyorsunuz. Devrim otomobilinden sonra bize de devrin otomobilini üretmek nasip oldu. Sadece Türkiye yollarında değil, dünya yollarında da devrin otomobili Togg'u izleyeceğiz. Kırmızı olan bana ait değil, hanımefendiye ait. Azerbaycan'a gidecek, Özbekistan'a da gidecek. Hepsi güzel gidiyor. 177 bin başvuru oldu. Şu anda Gürcan Bey'ler üretim olarak yetiştirebilseler bu sayı 277 bin de olur, gider. Talipli çok. Bizden torpil isteyenler var. Biz torpil işlerine bakmayız." ifadelerini kullanmıştı.