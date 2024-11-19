Katılım Finans Okuryazarlığı Semineri - Son Dakika
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Ekonomi

Katılım Finans Okuryazarlığı Semineri

Katılım Finans Okuryazarlığı Semineri

Finans Ofisi, katılım finans okuryazarlığını artırmak için seminer düzenliyor.

19.11.2024 11:47
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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, katılım finans okuryazarlığının artırılması ve her bireyin temel finansal bilgilere erişiminin sağlanmasının, sektörün sağlıklı büyümesi açısından kritik önem taşıdığını bildirdi.

" Malezya'nın Finansal Okuryazarlık ve Finansal Planlama Ulusal Stratejisi: Türkiye İçin Dersler" başlıklı seminer, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Malezya Finansal Planlama Konseyi (MFPC) işbirliğiyle Türk Eximbank Konferans Salonu'nda başladı.

Seminerin açılış programına Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Kaymak ve TKBB Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Çınar katıldı.

Kaymak, seminerin açılışında, katılım finansının büyümesinin, toplumun bu finansal modelin sunduğu ürün ve hizmetleri tanımasının geleneksel finansla arasındaki temel farkları anlamasıyla doğrudan ilişkili olduğunu söyledi.

Toplumun önemli bir kesiminde katılım finansa dair yanlış bilgilere dayalı ön yargılar ve geleneksel finans sistemiyle benzer olduğu algısı bulunduğuna dikkati çeken Kaymak, şöyle devam etti:

"Bu sebeple katılım finans okuryazarlığının artırılması ve her bireyin temel finansal bilgilere erişiminin sağlanması, sektörün sağlıklı büyümesi açısından kritik önem taşımaktadır. Dünya genelinde birçok ülke, İslami finans alanında farkındalığı ve okuryazarlığı artırmak için çeşitli eğitim programları ve projeler geliştirmiştir. Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya'da okul müfredatlarına İslami finans eğitimi dahil edilmiştir. Malezya'da ise İnteraktif Muamelat Oyunu gibi projeler ile İslami finansın temel kavramları öğrencilere öğretilmektedir. Bu ve benzeri programlar, farkındalık oluşturmanın yanı sıra toplumun finansal okuryazarlık düzeyini de yükseltmektedir."

"Katılım finans okuryazarlığına yönelik hem kamu hem sivil toplum kuruluşları çalışma yapıyor"

Kaymak, Türkiye'de katılım finans okuryazarlığını geliştirmeye yönelik hem kamu hem de sivil toplum kuruluşları tarafından birçok çalışma yapıldığını dile getirdi.

Kamuda, Sermaye Piyasaları Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğiyle sunulan Finansal Okuryazarlık Platformu'na vurgu yapan Kaymak, "Katılım finans konusunda da içerikler sağlamaktadır. Ayrıca, Borsa İstanbul ve TKBB, özellikle katılım finans temalı eğitimler sunarak topluma katılım finansı tanıtma konusunda önemli bir rol oynamaktadır. TKBB'nin çevrim içi erişime sunduğu eğitim videoları, bu alandaki önemli örneklerden biridir." diye konuştu.

2021'de Katılım Genç Gelişim (KGG) programını başlattıklarını anımsatan Kaymak, şunları kaydetti:

"KGG programı kapsamında bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz programlarda toplam 4 bin katılımcıya 'Katılım Finans Temel Eğitimi' verilmiş olup başarılı olan 1652 gencimizi mezun etmiş bulunmaktayız. Bu tür projelerin yaygınlaştırılması, toplumda finansal okuryazarlığı artırmanın yanı sıra katılım finansa duyulan güveni de pekiştirecektir. Malezya Finansal Planlama Konseyi gibi uluslararası örnekler, bu alanda eğitim ve rehberlik sağlamanın, toplum nezdinde finansal hedeflere ulaşmada nasıl olumlu etkiler doğurabileceğini göstermektedir."

"Finansal okuryazarlık ekonominin güçlendirmesinde bir köşe taşı"

TKBB Genel Sekreter Yardımcısı Çınar da katılım finans ve finansal okuryazarlık bağlamında bilgi ve deneyimin paylaşılmasına dikkati çekti.

Çınar, "Türkiye'de daha güçlü ve daha kapsayıcı bir finansal sistem kurmaya devam ederken, aynı zamanda finansal eğitim ve planlamaya yönelik artan talebi de ele aldığımız bir dönemde bu seminer tam zamanında yapılıyor. Finansal okuryazarlık ekonominin güçlendirmesinde bir köşe taşıdır." ifadelerini kullandı.

Finansal okuryazarlığın önemine işaret eden Çınar, seminerde konuşulacak konular hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de katılım finansı ekosisteminin güçlendirilmesi amaçlanıyor

Açılış konuşmaları sonrası devam eden seminerde, sunumlarla Malezya'nın finansal eğitim politikalarının geliştirilmesi ve gelecek planlarının yanı sıra finansal planlama sürecinin toplum üzerinde sağladığı faydalara odaklanıldı.

Yarın yapılacak eğitimlerle son bulacak program, Türkiye'de finansal okuryazarlık ve katılım finans planlamasına dair önemli bir eğitim platformu sunmayı hedefliyor.

Etkinlikle Malezya'nın finansal okuryazarlık ve planlama alanındaki başarılı deneyimlerinden faydalanılarak Türkiye'de katılım finansı ekosisteminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Ekonomi, Malezya, Türkiye, Eğitim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Katılım Finans Okuryazarlığı Semineri - Son Dakika

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