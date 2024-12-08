Kayseri'de Elektrikli Otobüslere GES Yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kayseri'de Elektrikli Otobüslere GES Yatırımı

Kayseri\'de Elektrikli Otobüslere GES Yatırımı

Kayseri, elektrikli otobüslerin şarjı için iki güneş enerji santrali kurdu ve çevreci yatırımlar yaptı.

08.12.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaşım AŞ'nin filosundaki elektrikli otobüslerin şarj ihtiyacını karşılamak üzere çevreci iki Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımına imza attıklarını belirtti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, İldem Tramvay Park Sahası'nda kurulum çalışmaları tamamlanan 600 kilowatt kurulu güce ve 1140 güneş paneline sahip GES'in devreye alınarak elektrikli otobüslerin şarj edilmeye başlandığını ifade etti.

Ulaşımda kullanılacak rüzgar enerji santraline yönelik girişimlerin ardından yenilebilir ve çevreci enerji olan güneş enerjisini de değerlendirerek hizmete dönüştürdüklerini aktaran Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş'nin filosundaki elektrikli otobüslerin şarj ihtiyacını karşılamak üzere yıllık 1 milyon kilowatt saat enerji üretecek GES'in devreye alındığını dile getirdi.

Organize Raylı Sistem Depo ve İşletme Merkezi çatısında yapımı süren bir diğer GES'in de gelecek haftalarda tamamlanmasının planlandığını dile getiren Büyükkılıç, 1200 kilowatt kurulu güce ve 2 bin 132 güneş paneline sahip projenin, yılda 2 milyon kilowatt saat enerji üretecek kapasitede olduğunu bildirdi.

Büyükkılıç, gerçekleştirdikleri temiz ve yenilebilir enerji yatırımlarıyla yaşanabilir bir Kayseri için gayret gösterdiklerini ifade ederek, daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir Kayseri için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Belediye, kayseri, Ekonomi, Enerji, Güncel, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Elektrikli Otobüslere GES Yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Suriye’de devrik başbakan, Esad’la son görüşmesini anlattı Suriye'de devrik başbakan, Esad'la son görüşmesini anlattı
15:44 Şam’daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası’nı yağmaladılar Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar
14:35 Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
13:04 Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
12:20 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor 600 bin kişinin geliri artacak 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor! 600 bin kişinin geliri artacak
11:50 6 yaşındaki Şirin’i istismar edip öldürmüştü İddianamedeki detaylar kan dondurdu 6 yaşındaki Şirin'i istismar edip öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 17:05:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Elektrikli Otobüslere GES Yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.