Kayseri Ticaret Odası meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı - Son Dakika
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Kayseri Ticaret Odası meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı

01.10.2022 21:02
Kayseri Ticaret Odası meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) 2022-2026 döneminde görev yapacak meslek komitelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) 2022-2026 döneminde görev yapacak meslek komitelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, seçimlerde 41 meslek komitesi üyesi seçilirken KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Motorlu Taşıtlar Meslek Komitesinde oyunu kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülsoy, nezih bir ortamda 126 yıllık geçmişe sahip KTO'da meslek komitesi seçimlerinin tamamlandığını belirtti.

Toplam 21 bin üyesi olan KTO'da oy kullanma hakkına sahip üyelerin demokratik ortamda oylarını kullandığını aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

"Ziyaretimize gelen, hakkımızda dua eden tüm üyelerimize, tüm Kayseri halkımıza ve oy kullanan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. İnşallah başarıyla devam edeceğiz yine. 4,5 yıl geçirdik, önümüzdeki 4 yıl içerisinde de canla başla ekibimizle birlikte şehrimiz ve ülkemiz için mücadele etmeye, çalışmaya gayret edeceğiz."

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Kaynak: AA

Ömer Gülsoy, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri Ticaret Odası meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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