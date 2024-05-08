Keçiören Belediyesi, vergi ödemeleri için ödeme noktaları kurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Keçiören Belediyesi, vergi ödemeleri için ödeme noktaları kurdu

Keçiören Belediyesi, vergi ödemeleri için ödeme noktaları kurdu

Keçiören Belediyesi, vergi mükellefi olan vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla ilçedeki birçok zabıta karakoluna ödeme noktası kurdu. Vergi ödeyecek vatandaşlar belediyeye gelmeden evine veya işyerine yakın noktalardan ödeme yapabilecek.

08.05.2024 11:48  Güncelleme: 11:57
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Keçiören Belediyesi, vergi mükellefi olan vatandaşlara kolaylık sağlamak için zabıta karakoluna ödeme noktası kurdu.

Keçiören Belediyesi, ilçede vergi mükellefi olan vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla ilçedeki birçok zabıta karakoluna ödeme noktası kurdu. Vergi ödeyecek vatandaşlar belediyeye gelmeden evine ya da işyerine yakın noktalardan ödeme yapabilecek. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Vatandaşımızın yaşamını kolaylaştıracak her türlü uygulamayı hizmete sunuyoruz. İlçemizin birçok noktasına kurduğumuz vergi ödeme noktaları da bunlardan biridir. Vergi mükelleflerimiz gönül rahatlığıyla ödemelerini yapabilirler. Ödenen her kuruş vergiyi hizmete dönüştüreceğiz" dedi.

Son ödeme tarihi 31 Mayıs 2024 olan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan-reklam vergilerini ödemek isteyen vatandaşlar belediye hizmet binasına gelmeden Aktepe, Ufuktepe, Sancaktepe ve Osmanlı İş Merkezi'nde bulunan zabıta karakolunda ödeme yapabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Zabıta, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Keçiören Belediyesi, vergi ödemeleri için ödeme noktaları kurdu - Son Dakika

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