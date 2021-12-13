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Kemaliye'ye 1,3 milyon liralık proje desteği - Son Dakika

Kemaliye'ye 1,3 milyon liralık proje desteği

13.12.2021 17:09
Kemaliye'ye 1,3 milyon liralık proje desteği

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki tarihi ve turistik yerlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla yaklaşık 1,3 milyon liralık yatırım desteği verileceğini bildirdi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki tarihi ve turistik yerlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla yaklaşık 1,3 milyon liralık yatırım desteği verileceğini bildirdi.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, "2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2" kapsamında onaylanan ve Kemaliye Kaymakamlığınca yürütülecek olan "İpek Yolu Projesi" destek sözleşmesi imzalandı.

Toplam bütçesi yaklaşık 1,3 milyon lira olan ve 1 milyon lirası KUDAKA tarafından finanse edilecek projede, turizm potansiyeli yüksek Kemaliye'nin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırarak bölgede bulunan tarihi ve turistik yerlerin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, tarihi geçmişi, özgün iklimi, coğrafi yapısı, zengin su kaynaklarıyla farklı turizm tipleri için çok yönlü potansiyele sahip Kemaliye ilçesinde belirlenen 2 farklı cazibe merkezi konumundaki Yuvaköy ve İpek Yolu turizm alanları ile ilgili tadilat çalışmaları yürütülerek tarihi noktaların turizme kazandırılması sağlanacak ve bölgedeki bir rotaya yürüyüş yolu inşa edilecek.

İlçede tescilli ve koruma altına alınmış olan tarihi İpek Yolunun ayakta kalmış kısmının restore edileceği projeyle, özellikle doğaseverlerin kullandığı yürüyüş rotalarının da yeni gezginleri ağırlaması hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla başlatılacak tanıtım faaliyetleri sayesinde proje daha geniş kitlelere ulaşacak. Buradaki çalışmanın, İpek Yolu güzergahındaki çevre il ve ilçeleri de etkilemesi ve yeni rotalarla birleştirilmesi, turizm noktasının temellerini oluşturması öngörülüyor.

KUDAKA Erzincan Yatırım Destek Ofisinde gerçekleşen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş ve ilgili kurumların projeden sorumlu teknik personeli katıldı.

Kemaliye'ye 1,3 milyon liralık proje desteği
Kemaliye'ye 1,3 milyon liralık proje desteği
Kemaliye'ye 1,3 milyon liralık proje desteği

Türk Lirası, İpek Yolu, Erzincan, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kemaliye'ye 1,3 milyon liralık proje desteği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kemaliye'ye 1,3 milyon liralık proje desteği - Son Dakika
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