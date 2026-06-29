Kepez Bahçe Market Antalya'nın hizmetine açılıyor - Son Dakika
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Kepez Bahçe Market Antalya'nın hizmetine açılıyor

Kepez Bahçe Market Antalya\'nın hizmetine açılıyor
29.06.2026 11:18  Güncelleme: 11:23
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Kepez Belediyesi, Dokumapark'ta 900 metrekarelik alanda Bahçe Market projesini hayata geçiriyor. Antalya halkının uygun fiyatlı yerli üretim çiçek, bitki ve fidanlara kolay ulaşması hedefleniyor.

Kepez Belediyesi, Dokumapark'ta 900 metrekarelik alanda "Bahçe Market" projesini hayata geçiriyor. Kepez Bahçe Market ile Antalya halkının ev, villa ve bahçelerinde kullanabileceği çiçek, bitki ve ağaç türlerine daha kolay ulaşması hedefleniyor.

Kepez Belediyesi'nin Bitki ve Fidan Üretim Tesisi'nde tamamen kendi imkanlarıyla ürettiği bitki, çiçek ve fidanların daha geniş kitleye ulaşabilmesi için Kepez Bahçe Market, hizmete kazandırılıyor. Daha önce Atatürk Mahallesi'nde vatandaşların hizmetine sunulan satış noktasına ek olarak hayata geçirilecek olan market, daha fazla vatandaşın uygun fiyatlı ve yerli üretim bitkilere ulaşmasını sağlayacak. Kepez Bahçe Market ile Antalya halkının ev, villa ve bahçelerinde kullanabileceği çiçek, bitki ve ağaç türlerine daha kolay erişimi hedefleniyor. Böylece hem kentte yeşil alanların artırılması hem de yerel üretimin desteklenmesi amaçlanıyor. Dokumapark'ta konumlanan bahçe market alanında toplam 900 metrekarelik bitki satış sahası oluşturuldu. Alanda ayrıca toplamda 45 metrekare büyüklüğünde 2 adet kapalı satış ünitesi 150 metrekare yarı açık satış alanı ve 700 metrekare açık satış alanı vatandaşların kullanımına sunulacak.

Önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan Kepez Bahçe Market, hem kent genelinde yeşil alanların artırılması hem de yerel üretimin desteklenmesini sağlayacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Antalya, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kepez Bahçe Market Antalya'nın hizmetine açılıyor - Son Dakika

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