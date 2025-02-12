Kesme Çiçek Üretiminde Karanfil Zirvede - Son Dakika
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Ekonomi

Kesme Çiçek Üretiminde Karanfil Zirvede

Türkiye'de kesme çiçek üretiminde karanfil yüzde 43,8 ile lider, gül ise yüzde 6,1 pay aldı.

12.02.2025 11:16
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Türkiye'de geçen yıl en çok üretilen kesme çiçek yüzde 43,8 payla karanfil olurken, ikinci sırada yüzde 6,1 payla gül geldi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerin vazgeçilmezlerinden kesme çiçek üretimi, geçen yıl 2023'e kıyasla yüzde 0,1 düşüş kaydederek 1 milyar 413 milyon 208 bin 458 adede geriledi.

Karanfil, bu dönemde 43,8 pay ve 889 milyon 334 bin 480 adetle Türkiye'de en çok üretilen kesme çiçek oldu. Karanfil, üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2,5 azalmasına rağmen zirvedeki yerini koldu.

Bu dönemde şebboy üretimi yüzde 17 artarak 10 milyon 170 bin 400'e çıktı. Böylece şebboy, 2024'te üretimi en çok artan kesme çiçek olarak dikkati çekti.

Şebboydan sonra üretiminde en fazla artış görülen kesme çiçek gül oldu. Bu çiçeğin üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 16,6 artarak 123 milyon 359 bin 282 adede ulaştı. Gül üretiminin kesme çiçekler içindeki payı da yüzde 6,1 olarak kaydedildi.

Nergisin üretimi bu dönemde yüzde 4,4 artışla 38 milyon 360 bin 46'ya, zambak üretimi de yüzde 3,6 artışla 8 milyon 459 bin 875 adede çıktı.

En fazla üretim düşüşü "deniz lavantası"nda

Üretiminde geçen yıl en fazla düşüş görülen çiçek ise yüzde 17,9 ile "deniz lavantası" olarak bilinen "statice" oldu. Bu çiçekten 2024'te 247 bin adet üretildi. Söz konusu çiçeği yüzde 14,2'lik azalışla sümbül izlerken, bu çiçeğin üretimi geçen yıl 908 bin adet olarak kaydedildi.

Glayöl çiçeği üretimi, 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,4 azalarak 2 milyon 696 bin 800'e geriledi.

Lale de üretimi azalan çiçekler arasında yer aldı. Bu dönemde lale üretimi yüzde 3,8 gerileyerek 4 milyon 315 bine düştü.

Orkide üretimi ise değişim göstermeyerek geçen yıl itibarıyla 2 milyon 870 bin 300 adet olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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