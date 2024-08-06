KFC ve Pizza Hut'ın satışları düşüş kaydetti - Son Dakika
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Ekonomi

KFC ve Pizza Hut'ın satışları düşüş kaydetti

Restoran zincirleri KFC ve Pizza Hut'ın aynı mağaza satışları bu yılın ikinci çeyreğinde düşüş kaydetti. Yum! Brands'in geliri ise beklentilerin altında kaldı.

06.08.2024 17:58
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Restoran zincirleri KFC ve Pizza Hut'ın aynı mağaza satışları bu yılın ikinci çeyreğinde düşüş kaydetti.

KFC, Pizza Hut ve Taco Bell restoranlarının sahibi ABD'li restoran işletmeciliği şirketi Yum! Brands, bu yılın ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yum! Brands'in geliri ikinci çeyrekte yüzde 4 artarak 1,76 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1,69 milyar dolar gelir elde etmişti.

Yum! Brands'in geliri, söz konusu dönemde 1,8 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında kaldı.

Şirketin net karı ise ikinci çeyrekte yüzde 12 azalışla 367 milyon dolara geriledi. Yum! Brands, geçen sene ikinci çeyrekte 418 milyon dolar kar etmişti.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,46 dolar olan şirketin hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,28 dolara geriledi.

KFC ve Pizza Hut'ın Orta Doğu'daki satışları azaldı

Yum! Brands'in küresel aynı mağaza satışları ise bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azalış kaydetti.

Şirket bünyesindeki restoran zincirlerinden KFC ve Pizza Hut'ın aynı mağaza satışları ikinci çeyrekte yüzde 3'er azaldı. Taco Bell'in aynı mağaza satışları ise yüzde 5 arttı.

Kısaca "KFC" olarak bilinen Kentucky Fried Chicken'ın satışları, ikinci çeyrekte Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 11 azaldı. Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 6 düştü.

KFC ve Pizza Hut, İsrail'e destek veren uluslararası firmalara yönelik boykotun hedefindeydi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen firmalardan KFC ve Pizza Hut'ın satışları, geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde de Orta Doğu'daki çatışmalardan olumsuz etkilenmişti.

KFC'nin satışları, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5 azalmıştı. Aynı dönemde Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 3 düşmüştü.

Bu yılın ilk çeyreğinde de KFC'nin satışları, Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5 düşüş kaydetmişti. Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları ilk çeyrekte yüzde 8 azalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi KFC ve Pizza Hut'ın satışları düşüş kaydetti - Son Dakika

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