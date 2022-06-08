Kira artış oranlarına yüzde 25 oranında sınırlama getiren önerge yasalaştı - Son Dakika
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Kira artış oranlarına yüzde 25 oranında sınırlama getiren önerge yasalaştı

08.06.2022 19:03

1 Temmuz 2023'e kadar kira artış oranlarına yüzde 25 oranında sınırlama getiren önerge TBMM'den geçerek yasalaştı. Böylece, ev sahipleri kiracılarına yüzde 25'ten fazla zam yapamayacak.

TBMM Genel Kurulu'nda kira artışlarına yüzde 25 sınır getiren önerge kabul edildi. Böylece, ev sahipleri kiracılarına yüzde 25'ten fazla zam yapamayacak.

BAKAN BOZDAĞ DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 4 bakanlığın yaptığı çalışma sonrasında 1 Temmuz 2023'e kadar kira artış oranlarının yüzde 25'i aşamayacak şekilde artacağını açıkladı. Bozdağ, konuyla ilgili şunları söyledi: "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek.

Kira artışına sınırlama getiren teklif Meclis'ten geçti

"UMARIM BEKLENTİLERİ KARŞILAR"

Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur."

YORUMLAR
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KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan kira zammına getirilen yüzde 25 sınırına tepki: Bu uygulama yeni krizlere yol açar KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan kira zammına getirilen yüzde 25 sınırına tepki: Bu uygulama yeni krizlere yol açar TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme... TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme...

1 Temmuz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kira artış oranlarına yüzde 25 oranında sınırlama getiren önerge yasalaştı - Son Dakika


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