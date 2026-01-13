Kırıkkale Belediye Başkanı Önal: "Yeşil Vadi Su Birliği\'ne 40 milyon liralık yatırım yaptık"

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Yeşil Vadi Su Birliği'nde göreve geldikleri günden bu yana toplam 40 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirildiğini açıkladı. Başkan Önal, yapılan çalışmalarla kentin içme suyu altyapısının daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir hale getirildiğini söyledi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yeşil Vadi Su Birliği tesislerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Önal, havalandırma sistemi, durultucu üniteleri, hızlı kum filtreleri, terfi istasyonu, klor binası ile ultra filtrasyon (UF) ve ters ozmoz (RO) üniteleri hakkında bilgi verildi.

Başkan Önal, tesisin tamamen kendi öz kaynaklarıyla yenilendiğini belirterek, pompa ve motor alımları, vana ve çekvalf değişimleri, trafo bakımları, klorlama sistemleri, güvenlik kameraları, SCADA otomasyon sistemi ve hizmet aracı temini gibi birçok teknik yatırımın hayata geçirildiğini ifade etti.

2024-2025 döneminde yapılan çalışmalarla birlikte terfi istasyonunda yıllardır devam eden su kayıplarının önüne geçildiğini vurgulayan Önal, sistemin daha verimli hale getirildiğini söyledi. Bu sayede kente daha az sayıda pompa ile su verildiğini ve aylık yaklaşık 5 milyon TL'lik elektrik tasarrufu sağlandığını aktardı. Ayrıca MV2 hattındaki 1600'lük vanada uzun süredir devam eden ve aylık yaklaşık 2 milyon TL'lik kayba yol açan su kaçağının giderildiği belirtildi.

Uzun yıllardır kapalı durumda bulunan durultucu ünitesi, kimya ünitesi ve ön klorlama sistemlerinin yeniden devreye alındığını kaydeden Başkan Önal, UF ve RO üniteleri ile hızlı kum filtreleri için de iyileştirme ve ihale süreçlerinin devam ettiğini söyledi. Yapılan yatırımlar sayesinde Temmuz 2024'ten bu yana Yeşil Vadi kaynaklı herhangi bir su kesintisi yaşanmadığını vurguladı.

Kent genelinde altyapının büyük bölümünün eski olduğunu belirten Önal, en çok arıza yaşanan 150 kilometrelik "kırmızı hat"ta yenileme çalışmalarının başlatıldığını, Bahçelievler Mahallesi'nde ise 2 kilometrelik kanalizasyon hattının değiştirildiğini ifade etti. 2026 yılında ana cadde ve bulvarlarda kapsamlı altyapı ve üstyapı çalışmaları planlandığı bildirildi.

Başkan Önal ayrıca, göreve geldikleri günden bu yana emekli olan personelin kıdem tazminatlarının ödendiğini, SGK ve vergi dairelerine olan geçmiş dönem borçlarının kapatıldığını belirterek belediyenin mali yapısının da güçlendirildiğini söyledi.

İçme suyunun Kızılırmak'tan temin edildiğini hatırlatan Önal, baraj seviyelerine bağlı olarak zaman zaman bulanıklık ve mangan artışı yaşanabildiğini, bunun belediyeden kaynaklı bir ihmal olmadığını ve sürecin günlük analizlerle takip edildiğini kaydetti.

Başkan Ahmet Önal, amaçlarının Kırıkkale'ye kesintisiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyu sunmak olduğunu belirterek, yapılan yatırımların kentin uzun yıllardır ihmal edilen altyapısının yeniden ayağa kaldırılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.