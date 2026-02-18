Kırsal Alanlara Mobil Haberleşme Genişliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırsal Alanlara Mobil Haberleşme Genişliyor

18.02.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evrensel Hizmet Uygulaması ile mobil haberleşme altyapısı, 3,691'den 3,905 yere çıkarılacak.

Evrensel Hizmet Uygulaması kapsamında geçen yıl sonunda 3 bin 691 olan mobil haberleşme altyapısı kurulan yerleşim yeri sayısının bu yılın sonu itibarıyla 3 bin 905'e çıkarılması öngörülüyor.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2026 Yılı Performans Programı'ndan derlediği bilgiye göre, mobil haberleşme hizmetinin kırsal bölgelerde yaygınlaştırılması çalışmaları devam ediyor.

Haberleşme Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) yaptığı çalışmayla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanına kayıtlı, nüfusu 500'den küçük olan ve bugüne kadar hiçbir mobil işletmecisi tarafından mobil haberleşme hizmeti götürülemeyen 1800 kırsal yerleşim yeri belirlendi.

Mobil kapsama oranı nüfus bakımından yüzde 99'un üzerinde olan Türkiye'de, coğrafi zorluklar ve yüksek altyapı maliyeti nedeniyle bazı köylerde halen mobil haberleşme hizmeti bulunmuyor. Bu durumu ortadan kaldırılması amacıyla, tüm masrafları Evrensel Hizmet Fonu'ndan karşılanmak üzere söz konusu yerlere mobil haberleşme hizmeti götürülmesi için proje hazırlandı.

Evrensel Hizmet Uygulaması kapsamında, mobil haberleşme altyapısı kurulması için belirlenen yerler ile vatandaştan gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda, geçen yılın sonu itibarıyla mobil haberleşme hizmeti olmayan 3 bin 691 yerleşim yeri kapsama alındı. Bu yılın sonu itibarıyla da söz konusu yerleşim yeri sayının 3 bin 905'e çıkarılması hedefleniyor. Böylece, Türkiye'de bu yıl 214 yerleşim yeri daha cepten "alo" diyebilecek.

Evrensel Posta Hizmetleri

Büyükşehir statüsünde olan illerde, ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından kaymakamlığın bulunduğu mahal ile bütünlük arz etmeyen yerler ile büyükşehir olmayan illerde, il belediyesi ve ilçe belediyeleri sınırları haricindeki yerlerde posta hizmetinin yaygınlaştırılması da amaçlanıyor.

Bu kapsamda Evrensel Posta Hizmeti'nden yararlanan yerleşim yeri sayısı geçen yılın sonu itibarıyla 37 bin 706 olurken, bu sayının bu yıl sonunda 37 bin 826'ya çıkarılması hedefleniyor.???????

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırsal Alanlara Mobil Haberleşme Genişliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

14:11
Fenerbahçe’nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
Fenerbahçe'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
13:45
İtalyanlar, Juventus’la rezil rüsva etti
İtalyanlar, Juventus'la rezil rüsva etti
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:22
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 14:22:03. #7.11#
SON DAKİKA: Kırsal Alanlara Mobil Haberleşme Genişliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.