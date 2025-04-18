Kırsal Kalkınma Destekleri İçin Başvuru Süresi

Tarım ve Orman Bakanlığınca kırsalda gelir düzeyinin artırılması amacıyla çeşitli yatırım konularında verilen destekler için 21 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ile kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Programla, doğal kaynaklar ve çevrenin korunması dikkate alınarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi ve kırsalda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması da amaçlanıyor.

Bu kapsamda, tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı üst limiti, yeni tesis niteliğindeki başvurularda 20 milyon lira, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 18 milyon lira, kapasite artırımıyla teknoloji yenileme veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda 16 milyon lira olurken, kırsal ekonomik altyapı yatırımı konularında ise 8 milyon lira olarak uygulanıyor. Bu projeler için yüzde 50 hibe sağlanıyor.

Kadın ve gençler ile tarımsal amaçlı örgütler ve aile işletmelerine ilave puan verilen program çerçevesinde, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yatırım yapanlara ve kırsalda ikamet eden yatırımcılara öncelik tanınıyor.

Bakanlığın internet sitesi üzerinden, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na 21 Nisan'a kadar başvuru yapılabiliyor.

Proje konuları

Aile işletmeciliği faaliyetleri ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi ve gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği KKYDP kapsamındaki proje başlıkları şöyle:

"Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi paketlenmesi ve depolanması, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, el sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar, ipek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar."

Geçen yıl 4,4 milyar lira yatırım yapıldı

KKYDP çerçevesinde, geçen yıl tamamlanan 2 bin 597 projeye 2,3 milyar lira hibe desteği sunuldu, faaliyete geçen 4,4 milyar lira tutarında yatırımla 3 bin 551 kişilik istihdam oluşturuldu.

Programda, 2006'dan şu ana kadarki dönemde ise toplam 19 bin 781 projeye 60 milyar 241 milyon lira hibe desteği verilirken, 124 milyar 971 milyon liralık yatırımla 125 bin 158 kişilik istihdam sağlandı.