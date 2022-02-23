Türk tarımı "Uzman Eller" de gelişecek - Son Dakika

Türk tarımı "Uzman Eller" de gelişecek

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesi kapsamında 2022 yılında iki bin kişiye toplam 200 milyon TL hibe vermeye hazırlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk tarımını güçlendirecek adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesi ile kırsal alanda yapılacak tarım projelerine 200 milyon tutarında destek vermeyi planlıyor.

Kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden ve meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilerin kırsal alanda uygulayacağı projelere 100 bin TL'ye kadar destek veriliyor. Bu destek kapsamında 2022 - 2024 yılları arasında her yıl iki bin kişiye 200 milyon tutarında destek verilmesi hedefleniyor.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün koordine ettiği proje kapsamında hibe başvurusunda bulunacak kişiler, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, bitkisel üretim, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile üretimi yapılan bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeleri için başvuru yapabiliyor.

28 Şubat 2022'ye kadar başvuruları devam edecek olan Uzman Eller projesi ile; Tarımsal faaliyetlerin eğitimli, genç, uzman kişiler tarafından yapılması teşvik ediliyor. Proje ile eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarı, kalitesi ve verimliliği artırılırken, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan diğer işletmelere eğitim almış uzman çiftçilerin örnek ve önderlik etmesi hedefleniyor.