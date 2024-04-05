Ekonomi

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, "Kış lastiklerinin çıkarılma zamanı geldi. Uzun yol öncesi kış lastikleri çıkarılarak yerine mevsime uygun lastik takılmalı." ifadelerini kullandı.

LASİD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kurt, bayram seyahatine çıkmadan önce dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

Araç lastiklerinin hayatın her alanında ve her anında önemli bir yer kapladığını, güvenli bir trafik için doğru lastik kullanımının önemli olduğunu bildiren Kurt, lastiğin, bir araçta kişileri yola bağlayan tek bağlantı noktası olduğunun bazen unutulduğunu aktardı.

Kurt, avuç içi kadar yola temas ederek kişileri hayata bağlayan lastiklere sürücülerin gözleri gibi bakması gerektiğini belirterek, şu önerilerde bulundu:

"Uzun yola çıkacak sürücülere mutlaka ve ısrarla lastik bakım ve kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz. Lastiklerin bakım ve kontrolü bir uzman tarafından yapılmalı. Seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastiklerinizin gözden geçirilmesini sağlayın. Uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır.

Bir uzman tarafından araç üreticisinin önerdiği kriterlere göre hava basıncı kontrolü yapılmalı. Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün. Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırın, düzensiz aşınma, delinme, yıpranma varsa önlemini alın. Bu bakım ve kontroller yakıt tasarrufu da sağlayarak uzun yolda aracınıza ve size daha güvenli daha ekonomik ve daha konforlu bir sürüş sunacaktır. Ayrıca bu bakım ve kontroller düzensiz aşınmayı da önleyerek lastiğinizin ömrünü uzatır."

"Isınan havada kış lastiği olmaz"

Kış lastiği uygulamasının 1 Nisan itibarıyla bittiğini anımsatan Kurt, kış lastiklerinin çıkarılarak yerine mevsime uygun lastik takılması gerektiğini hatırlattı.

Kurt, "Kış lastiklerinin çıkarılma zamanı geldi. Isınan havada kış lastiği kullanılması yakıt tüketimini artırır. CO salınımını artırır. Sıcak havada kış lastiği kullanılmaya devam edilirse; lastikler daha hızlı aşınır, çabuk yıpranır. Uzun yola çıkmadan bu lastikler çıkarılmalı ve yerine mevsime uygun lastik takılmalı." bilgisini verdi.

Bayram tatillerinde kara yollarında artan trafik yoğunluğu ve yaşanabilen kazalara dikkati çeken Kurt, "Hepimiz ortak bir trafiğin içindeyiz. Hiçbir araca özel bir yol yok, hepimiz aynı yolları kullanıyoruz. Dolayısıyla kurallara uymak hepimizin sorumluluğu. Araç ve düzenli lastik bakım kontrolü trafikte güvenliğe katkı sağlar. Lastik sizi ve sevdiklerinizi hem yola hem hayata bağlar." değerlendirmesinde bulundu.