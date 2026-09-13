KİT'lerde yönetişim reformuyla hesap verebilirlik artacak - Son Dakika
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KİT'lerde yönetişim reformuyla hesap verebilirlik artacak

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Yeni Orta Vadeli Program döneminde kamu iktisadi teşebbüslerinde yönetişim reformu yapılacak. Uluslararası operasyonları olan şirketlerin küresel rekabet gücünü yükseltmek için düzenlemeler hayata geçirilecek, performansa dayalı ölçümle hesap verebilirlik artırılacak.

Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT), yönetişim reformu kapsamında uluslararası operasyonları olan şirketlerin küresel rekabet gücünü yükseltmek için Yeni Orta Vadeli Program (OVP) döneminde düzenlemeler yapılacak.

AA muhabirinin, 2027-2029 dönemini kapsayan OVP'den derlediği bilgiye göre, kamu işletmeciliğinde hesap verebilirliğin güçlendirilmesi, şeffaflığın artırılması, ticari hayatın gerektirdiği şekilde faaliyetlerin sürdürülmesi ile karlılık, etkinlik ve verimliliğinin daha yüksek düzeylere çıkarılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, kamu mali disiplinini güçlendirmek amacıyla farklı statülerde yer alan kamu işletmelerinin izlenmesi, KİT'lerin muhasebe sistemlerinin etkinliğinin artırılması ve mali yapılarının güçlendirilmesi sağlanacak.

Kamu işletmelerinin hesap verebilirliği artacak

KİT'lerin faaliyetleri makroekonomik, sektörel, sosyal politikalarla uyum içinde ve kamu maliyesinde sürdürülebilirliği destekleyen anlayışla, etkin ve verimli bir şekilde sürdürülecek. KİT yönetişim reformu kapsamında, uluslararası operasyonları olan şirketlerin küresel rekabet gücünü yükseltmek için düzenleme yapılacak.

Performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılarak, kamu işletmelerinin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılacak.

Özel bütçeli idarelerin ödenek tavanları

Öte yandan, OVP ile özel bütçeli idarelerin 2027 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da belli oldu.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 514 milyar 670 milyon 384 bin lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 324 milyar 27 milyon 898 bin lira, Kentsel Dönüşüm Başkanlığına 292 milyar 20 milyon 400 bin lira, Orman Genel Müdürlüğüne 106 milyar 797 milyon 6 bin lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 79 milyar 540 milyon 460 bin lira, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna 39 milyar 570 milyon 595 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.

Kaynak: AA

Orta vadeli program, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KİT'lerde yönetişim reformuyla hesap verebilirlik artacak - Son Dakika

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