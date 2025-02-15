KKM Hesaplarında Tüzel Kişi İşlemleri Durduruldu

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, YUVAM hesapları dahil olmak üzere tüm KKM hesaplarında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verildiğini açıkladı. Ayrıca, tüzel kişi KKM hesapları, KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldı. - ANKARA