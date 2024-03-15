Koç Holding 2023'te 54,5 milyar dolar gelir elde etti

Ekonomi

Koç Holding, 2023 yılında konsolide bazda toplam 54,5 milyar ABD doları (USD) gelir elde etti.

Holdingten yapılan açıklamaya göre, Koç Holding, 2023 yılında konsolide bazda toplam 54,5 milyar ABD doları (USD) gelir elde ederken, 3,7 milyar USD kombine yatırım gerçekleştirdi. Şirketin son 5 yıldaki kombine yatırımları 11,2 milyar USD'ye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, 2023 yılı finansal sonuçlarını değerlendirerek "Küresel resesyon endişeleri yaşadığımız, bölgemizde savaşların sürdüğü, ülkemizde büyük bir afetle sarsıldığımız, belirsizliklerin olduğu bir yılı geride bıraktık. Bu zorlu yılda da bilançolarımızı, nakit akışımızı ve likiditemizi disiplinle yönetmemizin faydalarını gördük. Basiretli yönetimimiz, sağlam iş stratejilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızın özverili gayretleri sayesinde başarılı finansal performansımızı sürdürdük." değerlendirmesinde bulundu.

Çakıroğlu, ülkeye duyulan güven ve Koç Topluluğu'nu geleceğe taşıyan küresel vizyon doğrultusunda yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgularken, tüm paydaşlara değer yaratmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Geçtiğimiz yıl Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en değerli emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşını kutlamış olmaktan gurur ve heyecan duyduklarını belirten Çakıroğlu, "Cumhuriyet vizyonunun iktisadi açıdan hayata geçirilmesine liderlik eden bir Cumhuriyet kurumu olarak daima daha iyisini başarmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Ne mutlu ki iki sene sonra kendisi de 100 yaşına girecek olan Topluluğumuz, sadece ülkemizdeki faaliyetleri ile değil, dünyanın dört bir yanındaki başarıları ile de Cumhuriyetimizi yüceltiyor." ifadelerini kullandı.

"Yurt içinde ve yurt dışında stratejik adımlar atıyoruz"

Çakıroğlu, Koç Holding'in dengeli portföy yapısı ve sağlıklı bilançosu sayesinde riskler karşısında dirençli olduğunu, küresel düzeyde büyüme vizyonuna sahip olan bir topluluk olarak yurt içi ve yurt dışında stratejik adımlar attıklarını kaydetti.

Ford Otosan'ın Avrupa'nın önde gelen elektrikli ticari araç üreticisi olarak yeni araç yatırımlarına devam ettiğini ve Türkiye'nin sekiz yıldır üst üste mal ihracat şampiyonu olduğunu vurgulayan Çakıroğlu, "Ford Otosan, toplam 2 milyar avro tutarındaki yatırım planı kapsamında Yeniköy Fabrikası'nda yeni Transit Custom'ı devreye aldı. Ayrıca Romanya Craiova Fabrikası'nda yeni nesil Ford Transit Courier ve Tourneo Courier'i hattan indirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Çakıroğlu, 2050'de karbon nötr olma hedeflerine giden yolda düşük karbon ekonomisine geçişlerini daha sistematik yönetmek üzere 3 yıl önce Karbon Dönüşüm Programını başlattıklarını, bu kapsamda yenilenebilir enerji yatırımlarına da hızla devam ettiklerini belirtti.

Yeşil hidrojen alanındaki yatırımlara yenilenebilir enerjinin depolanmasına ve taşınmasına aracı olması nedeniyle önem verdiklerini kaydeden Çakıroğlu, "Geçtiğimiz yıl Ford Trucks'ın, Ufuk Avrupa projesi kapsamında hidrojenle çalışacak F-MAX'i geliştireceğini duyurduk. Otokar, hidrojen yakıt hücresine sahip ilk otobüsü KENT Hidrojen'in prototipini üretti. Hidrojeni rafineri süreçlerinde kullanan Tüpraş, Türkiye'nin en büyük hidrojen üreticisi konumunda yer alıyor." açıklamasında bulundu.