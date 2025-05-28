Kocasinan Belediyesi 154 Milyon TL Gelir Elde Etti

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan toplam 12 taşınmaz için düzenlediği ihalelerden 154 milyon 710 bin Türk Lirası gelir elde etti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın 'hayırlı olsun' temennileriyle açılışını yaptığı ihaleler, Belediye Meclis Salonu'nda encümen huzurunda açık ve kapalı teklif usulleriyle gerçekleştirildi.

İhaleye sunulan taşınmazlar arasında 10 konut arsası, 1 ticaret arsası ve 1 sanayi arsası yer aldı. Taşınmazlar, yüzde 25 peşinat ve 10 ay taksit seçeneği ile satışa sunuldu. Zaman zaman renkli görüntülerin ve tatlı pazarlıkların yaşandığı ihalelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gerçekleştirilen satışlarla birlikte Kocasinan Belediyesi, toplam 154 milyon 710 bin Türk Lirası gelir elde etti.

Elde edilen gelirlerin vatandaşlara yatırım olarak geri döneceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinan'ımızın daha da güzelleşmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Yeni Kocasinan'da mekan sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Elde edilen her kuruş, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına ve ilçemizin, dolayısıyla ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacaktır. İhalelerden elde ettiğimiz gelir, daha iyi ve kaliteli hizmetler olarak hemşehrilerimize geri dönecek" diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar ayrıca, Kocasinan Belediyesi'ne ait diğer taşınmaz arsaların da önümüzdeki günlerde yeniden ihaleye çıkarılacağını ifade etti. - KAYSERİ