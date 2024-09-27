Koçtaş Düzce'de Yeni Depo İnşa Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Koçtaş Düzce'de Yeni Depo İnşa Ediyor

Koçtaş Düzce\'de Yeni Depo İnşa Ediyor

Koçtaş, Düzce Gümüşova'da yeni depo inşasına başladı. 2025'te tamamlanacak depo, hızlı teslimat sağlayacak.

27.09.2024 14:48
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Koçtaş, Düzce'de satış ve satış sonrası hizmet kalitesini artıracak ve ürün teslimatlarını hızlandıracak yeni bir deponun inşasına başladı.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre Temmuz 2025 de tamamlanması planlanan ve Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösterecek deponun 27 Eylül'de gerçekleşen temel atma töreni Düzce Valisi Selçuk Aslan, Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu, Kapsan Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Fırat Çilingir ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Çilingir'in katılımlarıyla gerçekleşti.

Son teknoloji kullanılarak hayata geçirilecek depo, hem tedarikçiler hem de müşterilere daha hızlı teslimat yapılmasına imkan sağlayacak. Yeni yatırım ile birlikte 500 kişiye de istihdam iş imkanı doğacak. Yaklaşık 58 bin 900 metrekarelik bir alana kurulu depo 750 metrekarelik ofis alanı, 1200 metrekarelik sosyal alan ile birlikte toplamda 42 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip olacak.

52 bin paletlik kapasite

Koçtaş'ın Düzce'deki 52 bin paletlik kapasiteye sahip olacak deposunda, toplamda 14 bin farklı ürün çeşidi stoklanabilecek. Günde ortalama 200 araçlık bir kapasite ile çalışabilecek duruma gelecek depo, tüm Türkiye'deki Koçtaş mağazalarına hem stoklu hem de hızlı ve çapraz sevkiyat yapısıyla hizmet sunabilecek. Koçtaş gerçekleştirdiği depo yatırımıyla, fiziksel mağazalarından ve online satış kanallarından gelen taleplere en hızlı şekilde cevap verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu, müşterilerinin memnuniyeti adına yatırımlarına devam etiklerini belirtti.

Şatıroğlu, "Türkiye'de ev geliştirme sektörünün lider şirketi olarak mağazalarımızla 59 ilimizde hizmet verirken, dijital kanallarımızla da tüm Türkiye'ye ulaşıyoruz. Dijital mağazamız ev geliştirme sektöründe Türkiye'nin ilk ve tek pazaryeri olarak iddialı büyümesini sürdürüyor. Tüm faaliyetlerimizi çoklu kanal yönetimi yaklaşımımız kapsamında bir bütünlük içinde planlıyoruz. Müşterilerimizin web sitemizden veya kiosklardan aldıkları herhangi bir ürünün teslimatını ister evlerine isterse diledikleri Koçtaş mağazasına yapıyoruz. İşte tam bu noktada da depolarımız devreye giriyor. Stratejik noktalara konumladığımız depolarımızla Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişleri en kısa sürede ve en sorunsuz şekilde karşılamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şatıroğlu, Düzce depolarının da hazır hale geldiğinde sevkiyat süreçlerinin en stratejik noktası haline geleceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Koçtaş, Yaşam, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Koçtaş Düzce'de Yeni Depo İnşa Ediyor - Son Dakika

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