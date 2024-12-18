Herkes o evleri tercih etti! Talep patlaması yaşanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Herkes o evleri tercih etti! Talep patlaması yaşanıyor

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Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 artarak 153 bin 14'e ulaştı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yoğun satışlar gerçekleşti. İpotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 315,7 oranında arttı.

18.12.2024 10:19
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Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 oranında artarak 153 bin 14 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Konut Satış İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 oranında artarak 153 bin 14 oldu.

KONUT SATIŞLARI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE YÜZDE 16,4 ARTTI

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 320 ile İstanbul, 14 bin 916 ile Ankara ve 8 bin 583 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 89 ile Bayburt, 99 ile Tunceli ve 121 ile Hakkari olarak gerçekleşti. Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 oranında artarak 1 milyon 265 bin 388 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 21 BİN 804 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 315,7 oranında artarak 21 bin 804 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 oranında azalarak 135 bin 209 oldu. Kasım ayında 5 bin 213; Ocak-Kasım döneminde ise 32 bin 82 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 131 BİN 210 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 oranında artarak 131 bin 210 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 oranında artarak 1 milyon 130 bin 179 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 49 BİN 274 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,7 oranında artarak 49 bin 274 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 oranında artarak 407 bin 832 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 103 BİN 740 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,6 oranında artarak 103 bin 740 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,0 oranında artarak 857 bin 556 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KASIM AYINDA 2 BİN 151 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 oranında azalarak 2 bin 151 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 780 ile İstanbul, 752 ile Antalya ve 191 ile Mersin oldu.

EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 oranında azalarak 21 bin 363 oldu. Kasım ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 421 ile Rusya Federasyonu, 200 ile İran ve 160 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Herkes o evleri tercih etti! Talep patlaması yaşanıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Herkes o evleri tercih etti! Talep patlaması yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • kuzeyli baba:
    Almanya Fransa Hollanda Belçika Avusturya İtalya ve Yunanistan daki vatandaşlarımız döviz ile Türkiye ye arsa tarla ev gayrimenkul yatırımı yapıyor. Türkiye gerçekten çok değerlinbir ülke. turizm sanayii tarım liman havalanı yht metro tramway herşey var köprüler desen muazzam feribot sistemi gelişmiş mutfak olarak dünya da 6. sırada lezzetlerimiz harika ben olsam bende tüm yatırımımı Türkiye ye yaparım 1 7 Yanıtla
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