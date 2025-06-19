Konut Satışları Mayıs'ta %17,6 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Konut Satışları Mayıs'ta %17,6 Arttı

19.06.2025 10:53
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Türkiye'de Mayıs ayında konut satışları %17,6 artarak 130 bin 25 oldu. İstanbul en fazla satışın yapıldığı il.

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 oranında artarak 130 bin 25 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Konut Satış İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 oranında artarak 130 bin 25 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 22 bin 103 ile İstanbul, 11 bin 975 ile Ankara ve 7 bin 817 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 48 ile Ardahan, 67 ile Bayburt ve 91 ile Gümüşhane olarak gerçekleşti.

Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde yüzde 25,4 arttı

Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 oranında artarak 584 bin 170 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 19 bin 412 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 95,9 oranında artarak 19 bin 412 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 98,7 oranında artarak 88 bin 606 oldu.

Mayıs ayında 4 bin 674; Ocak-Mayıs döneminde ise 21 bin 62 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 110 bin 613 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 oranında artarak 110 bin 613 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 oranında artarak 495 bin 564 oldu.

İlk el konut satış sayısı 39 bin 546 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 oranında artarak 39 bin 546 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,4 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 oranında artarak 174 bin 55 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 90 bin 479 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 oranında artarak 90 bin 479 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,6 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,0 oranında artarak 410 bin 115 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Mayıs ayında bin 771 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 oranında azalarak bin 771 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 648 ile İstanbul, 594 ile Antalya ve 145 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 oranında azalarak 7 bin 789 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Mayıs ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 274 ile Rusya Federasyonu, 133 ile İran ve 127 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konut Satışları Mayıs'ta %17,6 Arttı - Son Dakika

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