Konya Ovası'nda Hububat Rekoltesi Artıyor - Son Dakika
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Konya Ovası'nda Hububat Rekoltesi Artıyor

Konya Ovası\'nda Hububat Rekoltesi Artıyor
10.06.2026 11:37
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Bu yıl etkili yağışlar sayesinde Konya Ovası'nda buğdayda 2.2 milyon ton, arpada 1.15 milyon ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda bu yıl etkili olan yağışlar, hububat üreticisinin yüzünü güldürdü. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, herhangi bir doğal afet yaşanmaması halinde buğdayda yaklaşık 2 milyon 200 bin ton, arpada ise 1 milyon 150 bin tonluk rekolte beklediklerini söyledi.

Konya Ovasında son 3 yıl kurak bir hububat üretim sezonu geçti. Bu sezonda kış aylarında beklenen kar yağışı alınamamasına rağmen ilerleyen dönemlerinde etkili olan yağışlar ovadaki su kaynaklarına önemli katkı sağladı. Hububat hasat dönemine yaklaşıldığı şu günlere kadar zaman zaman yağışların etkili olduğuna dikkat çeken Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, arpa hasadının yaklaşık 15-20 gün içerisinde başlayacağını, ardından da buğday hasatlarının devam edeceğini belirtti.

"Buğdayda yaklaşık olarak 2 milyon 200 bin ton"

Yaklaşan hububat hasat dönemine dikkat çeken Burak Kırkgöz, "Geçtiğimiz son 3 yıl oldukça kurak geçti. Konya yöresinde kış aylarında kar yağışını maalesef alamamıştık ama daha sonrasında 12. aydan itibaren yağmur yağışları oldukça etkili oldu. Özellikle yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kısıtlı olduğu Konya Ovasında bu yağışlar oldukça fayda sağladı. Konya Ovasında özellikle arpa bitkileri yaklaşık 15-20 gün içerisinde hasada başlayacak. Daha sonrasında da buğday hasatlarımız devam edecek. Burada hasatlarda çiftçilerimizin mutlaka biçerdöverleri kontrol etmelerini öneriyoruz. Çünkü bu yıl yağışlar iyiydi, Konya yöresinde rekolteyi yüksek bekliyoruz. Bu da ürünlerin biçerdöverdeki kayıplarını engellemek için mutlaka biçerdöverlerin de kontrol edilmesini tavsiye ediyoruz. Şu anda hububatlar sarımtırak hali aldı, dane dolumlarını tamamladı. Bu yıl yağışların iyi olmasıyla birlikte rekoltede de ciddi anlamda bir artış bekliyoruz. Son 3 yıl oldukça kurak geçen Konya Ovasında rekolte kayıpları çok fazlaydı. Bu yıl ise rekoltede ciddi bir artış bekliyoruz. Eğer bu günlerden sonra herhangi bir afet olmazsa, herhangi bir dolu yağışı veya sıcak rüzgarların esmesi gibi samyeli gibi bir problemle karşılaşmazsak buğdayda yaklaşık olarak 2 milyon 200 bin ton, arpada ise 1 milyon 150 bin ton civarında bir rekolte çıkacağını düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl buğday rekoltemiz 1 milyon 800 bin tonda kalmıştı. Arpa rekoltemiz ise 650-700 bin ton civarında olmuştu. Bu da ciddi anlamda rekolte artışının olacağını bize gösteriyor. Geçmiş yıllarda takip ettiğimiz arazilerde 500-550 kilo aldığımız alanlarda bir dekarında bu yıl yaklaşık olarak 800 kilo civarında bir verim bekliyoruz. Bu yıl kıraç tarım yapılan yerler de yağışların iyi olmasıyla birlikte sulu tarım yapılan alanlar gibi oldu. Özellikle kıraçtaki rekoltemiz daha çok arttı diyebiliriz" dedi.

"Sürücülerin araçlardan sigara izmariti veya cam şişe tarzında ürünleri atmamalarını tavsiye ediyoruz"

Hasat sezonuyla kara yollarını kullanan sürücülere seslenen Burak Kırkgöz, "Tabii bu yıl bol yağışlı bir yıl geçirdik. Yol kenarlarında da özellikle çayırlık alanlarda da otlar kendini gösterdi. Havaların ısınmasıyla birlikte bu otlarda yavaş yavaş kuruma gözlenecek. Şehirlerarası yolda hareket eden vatandaşlarımızın, özellikle kırsal alanlarda seyahat eden vatandaşlarımızın araçlarından kesinlikle sigara izmariti veya cam şişe tarzında ürünleri atmamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü böylesi yağışın bol olduğu dönemlerde otların gelişmesi ve arkasından kurumasıyla kenar alanlarda yangınlar çıkabiliyor ve bunlar da çiftçilerimizin bir yıllık emeği olan hububat tarlalarına sıçrayabiliyor" şeklinde konuştu.

"Çiftçilerimiz birim alanlardan bekledikleri verimleri alamadılar"

Açıklanan hububat fiyatlarının çiftçilerin beklentisinin altında olduğunu söyleyen Kırkgöz, "Geçtiğimiz yıllarda kuraklık oldukça kendini hissettirmişti çiftçilerimiz birim alanlardan bekledikleri verimi alamadılar. Bu da tabii ekonomik olarak çiftçilerimizi yormuş durumdaydı. Bu yıl rekoltenin artmasını bekliyoruz ama çiftçilerimiz fiyatlarla ilgili açıklanan hububat fiyatları ile ilgili beklentinin altında kaldığını düşünüyor. Özellikle Cumhurbaşkanımızdan ve Bakanımız İbrahim Yumaklı'dan bu konuyla alakalı özellikle hububat fiyatları ile alakalı tekrar bir güncelleme yapmasını çiftçilerimiz bekliyorlar" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Ziraat Mühendisleri Odası, Hava Durumu, Ekonomi, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya Ovası'nda Hububat Rekoltesi Artıyor - Son Dakika

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