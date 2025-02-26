Konyaaltı Belediyesi'nden Erişilebilir Park Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Konyaaltı Belediyesi'nden Erişilebilir Park Projesi

Konyaaltı Belediyesi\'nden Erişilebilir Park Projesi

Konyaaltı Belediyesi, kendi marangoz atölyesinde ürettiği ahşap bank ve piknik masalarını parklara yerleştirerek maddi tasarruf sağlıyor ve dezavantajlı bireylerin de faydalanabileceği erişilebilir park sayısını artırıyor.

26.02.2025 16:27  Güncelleme: 16:33
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Konyaaltı Belediyesi, üretim tesisinde ürettiği bank, piknik masaları ve çeşitli ahşap mobilyaları parklara yerleştiriyor. Bu projeyle aynı zamanda, maddi olarak da büyük tasarruf elde ediliyor.

Konyaaltı Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan marangoz atölyesinde ürettiği malzemelerle, üretim ve tasarruf sağlamaya devam ediyor. Parklarda kullanılan; bank, piknik masası, çit, kamelya, pergola ve birçok ahşap yapı ekiplerce hazırlanarak ilçede bulunan parklara monte ediliyor. Aynı zamanda dezavantajlı bireyleri de düşünen ve daha önce 9 olan erişilebilir park sayısını 15'e çıkaran Konyaaltı Belediyesi, erişilebilir ahşap mobilyalarla da vatandaşlara çözüm oluyor.

"Tüm vatandaşlar için erişilebilir park malzemeleri"

İlçedeki mobilyaların üretiminin titizlikle yapıldığını aktaran ve Konyaaltı Belediyesi'nde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Zeki Güner, "Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan'ın talimatıyla, üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Peyzaj mimarlarımızın çizdiği modelleri burada bulunan ustalarımız istişare ederek işliyor ve parklara hazırlıyor. Üretimimiz tasarruf açısından da çok önemli" dedi. Aynı zamanda, Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü'nün belirlediği kriterlere uygun olarak da erişilebilir parklar için üretim yaptıklarını belirten Güner, "Dezavantajlı bireyleri de düşünerek çalışmalarımızı gerçekleştiriyor ve ahşap malzemelerimizi özenle üretiyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Konyaaltı'nda çocuklar ve ebeveynler için uygun ortamlar hazırlıyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konyaaltı Belediyesi'nden Erişilebilir Park Projesi - Son Dakika

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